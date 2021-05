Doar 15% dintre cei peste 85 de ani s-au vaccinat. Gelu Duminică a povestit cum și-a convins mama: I-am spus că ne vom putea îmbrățișa

Doar 15% dintre persoanele cu vârste peste 80 de ani s-au vaccinat anti-Covid, arată datele comunicate de Comitetul Naţional de Vaccinare. La această categorie de vârstă, este înregistrată cea mai scăzută acoperire vaccinală.

Sociologul Gelu Duminică a explicat la Digi24 care sunt cauzele acestei situații. El a spus că cei de peste 80 de ani au o mobilitate redusă și că pentru ei este grea deplasarea la un centru de vaccinare departe de casă. În cazul lor ar fi fost mai ușor să fie vaccinare la domiciliu sau cât mai aproape, a spus sociologul.

Pe de altă parte, el s-a referit la strategia de comunicare, care trebuie să fie îndreptată spre partea emoțională iar mesajele să vizeze familia, în special.

"Mulți bătrâni se gândesc mai degrabă la viața de apoi decât la vaccinare și se pregătesc mai degrabă pentru acea viață", a afirmat Duminică.

El a povestit cum și-a convins mama de peste 80 de ani, cu probleme dificile de sănătate – cardiace și de respirație - să se vaccineze.

Sociologul a spus că toată familia lui s-a vaccinat anti-Covid, dar că atunci când s-a discutat despre imunizarea mamei, tocmai problemele de sănătate ale acesteia i-au făcut pe cei trei frați ai lui, vaccinați de altfel, să fie reticenți.

"Mama mea s-a vaccinat când i-am spus că dacă se vaccinează vom putea să ne luăm în brațe ca altădată, fără să ne fie teamă.

Atunci a spus că nu vrea să se întâmple ceva cu noi. A făcut-o pentru noi. Când i-am dat argumente de suflet, a spus: gata, mă duc.

Acum, de Paști am fost acasă și am stat pentru prima dată în ultimul an așa cum o făceam odată, la masa, ne-am pupat, am cântat.

Pe mama a ajutat-o și că preotul din cartier a îndemnat lumea către vaccinare, el însuși fiind infectat la un moment dat și trecând prin momente grele.

Pentru generația asta contează mai abitir lucrurile astea, pentru ei politicienii actuali nu mai prezintă încredere", a spus sociologul.

