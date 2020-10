Documentar. În tranșeele luptei împotriva COVID: imagini impresionante din secțiile ATI din București

În vâltoarea luptei cu pandemia, multă lume uită că sunt oameni care stau în picioare în faţa virusului de 8 luni. Sunt medicii şi asistentele din spitale care încearcă din răsputeri să-i salveze pe toţi cei care le cer ajutorul în perioada asta. Nu toată lumea le trece cu vederea efortul. O echipă cinematografică i-a fotografiat acolo, pe câmpul de bătălie cu coronavirusul, şi ni-i arată acum şi nouă celorlalţi.

„Don't Take Them For Granted” e documentarul manifest dedicat personalului medical, cu imagini și texte realizate de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros.

Actorul Benedict Cumberbatch a dat glas acestei poveşti cinematografice: „Fiecare comunitate e formată din oameni. Pe unii îi știm bine. Pe alții nu-i vom cunoaște niciodată. Într-unii avem încredere. Îi iubim. Îi apreciem. De alții ne îndoim, îi ignorăm sau nici măcar nu-i băgăm în seamă. Unii se remarcă în momente dificile, alții nu ies niciodată în evidență. Unii fac lucruri la care alții nici nu visează. Alții joacă un rol atât de important că devin invizibili. Oameni. Nu utilaje. Nu roboți. Nu acte de identitate. Indiferent de culoare, de numere. Oameni cu frică de lege, în pericol, imperfecți, incompleți.”

Instalația multimedia poate fi văzută în Piața George Enescu din București până pe 23 octombrie.

