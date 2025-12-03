Documentul care arată că Apele Române și ESZ Prahova știau că vor fi probleme cu apa, dar nu au luat măsuri

Live TV

O lungă serie de erori scandaloase a dus la un blocaj istoric: peste 100.000 de oameni nu au apă de câteva zile, criza va mai dura în cel mai bun caz până la finalul acestei săptămâni. Multitudinea de instituții care gestionează, exploatează sau au legătură cu lacul de acumulare de la Paltinu ridică din umeri și arată cu degetul una spre cealaltă. Un document semnat de mulți oameni din Apele Române și Exploatare Sistem Zonal Prahova arată că știau de o lună și jumătate că apă se va tulbura, dar nu au făcut nimic. Ba mai mult, nici nu au dat informația mai departe.

Documentul a fost înregistrat la Apele Române Buzău, Ialomița, pe 29 octombrie și face referire la o inspecție făcută la lacul Paltinu pe 22 octombrie.

Sunt aproximativ 15 oameni de la mai multe instituții care au semnat documentul. Au mers chiar la barajul Paltinu și au luat la cunoștință ce s-a întâmplat după prima etapă a lucrărilor.

Începuseră lucrările acolo încă din vară, din luna iulie. Au constatat problema la jumătatea lunii iulie, iar începând din iulie au început să golească treptat lacul de acumulare pentru a putea începe lucrările pe fundul lacului. Altfel exista risc de blocaj, risc să nu mai poată fi furnizată apă nici pentru consumul populației, către centrala de epurare, nici către centrala electrică. Ba chiar s-a găsit această variantă să treacă prin centrala electrică circuitul de apă care ar fi trebuit să ajungă în stația de epurare și apoi către populație.

Potrivit documentului, „s-a atras atenția asupra faptului că există riscul creșterii turbidității”, adică gradului de tulburare a apei evacuate, pe perioada execuției lucrărilor . În raportul de inspecție, reprezentanții ESZ Prahova au luat cunoștință de situație, adică reprezentanții societății care se ocupă de epurarea apei și apoi de tratarea și trimiterea ei către consumator - către populație și către industrie.

Se mai vorbește în document despre nevoia de a asigura finanțarea acestor lucrări. Suntem în restricții bugetare, banii nu se mai dau de la centru, dar au propus o variantă să se treacă pe procedura de urgență, pentru că în lipsa lucrărilor exista riscul de întrerupere a alimentării cu apă pentru populație și industrie.

Nu se vorbește niciun moment în acest document despre întreruperea apei în timpul executării lucrărilor, ci doar dacă aceste lucrări nu se fac. Nu a fost luată în calcul posibilitatea ca în timpul lucrărilor să vină ploi puternice care aduc foarte multe aluviuni de pe versanți.

A și recunoscut acest lucru unul dintre directorii din Apele Române, A spus că a informat Ministerul Mediului, dar n-a luat în calcul toate riscurile, a spus și prefectul de Prahova că nu li s-a spus niciun moment că există risc să se oprească, apa, să nu mai poată fi filtrată prin stația de epurare și trimisă apoi populației pe timpul lucrărilor. S-a spus doar că dacă nu sunt făcute aceste lucrări, barajul nu va mai putea funcționa pentru populație.

Persoanele care au semnat documentul sunt cele care au participat la inspecție și au semnat pentru concluziile acestei inspecții. Documentul de la Apele Române era adresat celor de la Exploatare Sistem Zonal Prahova SA și transmis pe 29 octombrie.

Documentul are două concluzii. Prima: „având în vedere că cele două goliri de fund care echipează barajul Paltinu sunt blocate, asigurarea volumelor de apă pentru alimentarea cu apă se poate realiza numai prin centrala hidroelectrică”. A doua constatare: „În perioada de coborâre a nivelului în lac și mai ales în perioada de execuție a lucrărilor de decolmatare a golirii de fund 2, există riscul creșterii turbidității” (gradului de tulburare a apei evacuate din acumulare)

„Facem precizarea că reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova” – doi șefi  de la stația de epurare de la Voila - „au participat la ședința din 22 octombrie și au luat cunoștință de situația precizată”.

Apele Române au făcut acest document pentru a-i anunța pe cei de la Exploatare Sistem Zonal Prahova, de la stația Voila, că e posibil să se tulbure apa și că au obligații – să facă rezerve de apă, să facă circuite alternative.

Cei de la Exploatare Zonală au transmis un comunicat de presă în care spun că Apele Române și Ministerul Mediului s-au pripit când au decis să golească lacul. L-au golit prea reped și de aceea s-a ajuns la blocaj. Ei mai spun că nu aveau cum să facă o cale alternativă, deoarece calea alternativă de alimentare a stației și de furnizare de apă e în lucrări de 4 ani, că avizele cerute de la Ministerul Mediului și Apele Române au venit cu întârziere și mai sunt necesare foncuri și că e treaba autorităților locale să-și facă rezerve.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spunea săptămâna trecută la Digi24 că alimentarea cu apă a populației nu va fi afectată și că a primit garanții de la instituțiile din subordine. După câteva zile, însă, a spus că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”. Buzoianu a acuzat lipsa de profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilității între autorități, susținând că cei vinovați „vor plăti”.

„Informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals. Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o lipsă de profesionalism”, a declarat Buzoianu duminică, la Digi24.

