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Doi bărbați, arestați în Timiș după ce au oprit o autoutilitară, s-au dat drept polițiști antidrog și au furat 90.000 de lire sterline

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girofar al unei masini de politie
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pentru tâlhărie calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce ar fi oprit în trafic o autoutilitară, în localitatea Orțișoara, s-ar fi prezentat drept polițiști din cadrul unei structuri antidrog și ar fi sustras 90.000 de lire sterline, a transmis miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

În dimineața zilei de 17 august, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin SNUAU 112 că, în localitatea Orțișoara, două persoane aflate într-un autoturism ar fi oprit o autoutilitară, pretinzând că sunt polițiști din cadrul unei structuri antidrog.

Cei doi ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului și ar fi sustras 90.000 de lire sterline, după care ar fi părăsit locul faptei.

Păgubiții sunt cetățeni români din județul Timiș, iar banii proveneau din activitățile comerciale pe care aceștia le desfășurau, au precizat pentru Agerpres surse judiciare.

În urma sesizării, polițiștii din Sânnicolau Mare au desfășurat activități specifice și au depistat, în localitatea Periam, autoturismul care ar fi fost folosit la comiterea faptei.

În urma controlului, în mașină au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe, o armă scurtă neletală supusă autorizării și alte obiecte despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost folosite pentru simularea calității oficiale.

Pe baza probelor administrate, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus marți punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi bărbați, în vârstă de 45 și, respectiv, 47 de ani, pentru tâlhărie calificată. Bărbatul de 47 de ani este cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Procurorul de caz a formulat o propunere de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile, care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara.

În continuarea cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat alte două persoane despre care există indicii că ar fi fost implicate în activitatea infracțională.

În cazul uneia dintre acestea a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, pentru instigare la tâlhărie calificată. Persoana urma să fie prezentată miercuri Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

În cazul celeilalte persoane, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea gradului său de participare la activitatea infracțională.

Ancheta este continuată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și recuperarea integrală a prejudiciului.

Editor : Ș.A.

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