Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă

Data publicării:
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Doi bărbaţi au fost arestaţi după ce au pătruns în locuinţa unei persoane de unde au furat un seif în care se aflau 40.000 de euro şi 5.000 de lei.

„În data de 22 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Cluj, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracţiunea de furt calificat. În fapt, la data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi de către o persoană vătămată din municipiul Cluj-Napoca cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuinţa sa, prin folosirea unei chei potrivite. Din interior ar fi fost sustras un seif care conţinea aproximativ 40.000 de euro şi 5.000 de lei”, se arată într-o informare trimisă marţi de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în urma desfăşurării activităţilor investigativ-operative, au fost identificaţi doi bărbaţi, unul de 61 de ani, din comuna Băişoara, şi altul de 52 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, bănuiţi de comiterea faptei.

„În baza probatoriului administrat, la data de 22 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au pus în executare mandatele de percheziţie domiciliară, fiind depistate şi ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, printre care suma de 6.200 de euro, articole vestimentare purtate la momentul comiterii faptei, precum şi diverse instrumente şi accesorii susceptibile de a fi fost utilizate la forţarea sistemelor de închidere ale uşilor”, menţionează sursa citată.

În baza mandatelor de aducere, cei doi bărbaţi au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, unde a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar în urma prezentării de astăzi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, pe numele celor doi bărbaţi a fost admisă propunerea procurorului, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

 

Editor : Sebastian Eduard

