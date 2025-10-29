Doi bărbați din Iași, arestați după ce au forțat două persoane să cerșească pentru ei. Victimele au fost ținute în condiții inumane

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către polițiștii ieșeni. Ei sunt acuzaţi că au forțat, timp de doi ani, două persoane să cerșească pentru ei, transmite Poliția Română. Aceștia le-au ținut într-un autoturism dezafectat și o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Cei doi bărbaţi au 31 de ani, respectiv 39 de ani şi sunt membri ai aceleiaşi familii. Ei sunt acuzaţi de trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie şi exploatarea cerşetoriei, mai arată comunicatul de presă la IGPR.

Potrivit cercetărilor, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare în ceea ce priveşte remuneraţia pe care urmau să o primească şi condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

Foto: Poliția Română

Până în prezent, cele două persoane ar fi fost exploatate prin muncă forţată, în scopul obţinerii de foloase materiale.

Victimele au fost ținute prizoniere, iar actele de identitate confiscate

În aceaşi perioadă, cei doi bărbați ar fi determinat-o pe una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaş de cult și să cerșească bani.

În urma cercetărilor polițiștilot, a reieşit că victimele ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbaţi în condiţii degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Foto: Poliția Română

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construirea unei locuinţe.

Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

Foto: Poliția Română

Anchetatorii susţin că cei doi bărbați ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.



Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a celor doi bărbaţi, pentru de 30 de zile.

Foto: Poliția Română

Editor : Ana Petrescu