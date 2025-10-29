Live TV

Doi bărbați din Iași, arestați după ce au forțat două persoane să cerșească pentru ei. Victimele au fost ținute în condiții inumane

Data actualizării: Data publicării:
prozinieri iasi main
Foto: Poliția Română
Din articol
Victimele au fost ținute prizoniere, iar actele de identitate confiscate

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către polițiștii ieșeni. Ei sunt acuzaţi că au forțat, timp de doi ani, două persoane să cerșească pentru ei, transmite Poliția Română. Aceștia le-au ținut într-un autoturism dezafectat și o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Cei doi bărbaţi au 31 de ani, respectiv 39 de ani şi sunt membri ai aceleiaşi familii. Ei sunt acuzaţi de trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie şi exploatarea cerşetoriei, mai arată comunicatul de presă la IGPR.

Potrivit cercetărilor, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare în ceea ce priveşte remuneraţia pe care urmau să o primească şi condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

prizonieri iasi 2
Foto: Poliția Română

Până în prezent, cele două persoane ar fi fost exploatate prin muncă forţată, în scopul obţinerii de foloase materiale.

Victimele au fost ținute prizoniere, iar actele de identitate confiscate

În aceaşi perioadă, cei doi bărbați ar fi determinat-o pe una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaş de cult și să cerșească bani.

În urma cercetărilor polițiștilot, a reieşit că victimele ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbaţi în condiţii degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

prizonieri iasi 4
Foto: Poliția Română

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construirea unei locuinţe.

Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

prizonieri iasi 3
Foto: Poliția Română

Anchetatorii susţin că cei doi bărbați ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a celor doi bărbaţi, pentru de 30 de zile.

prizonieri iasi 1
Foto: Poliția Română

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
United,States,Of,America,Department,Of,State,Logo,And,Flag
Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor...
Ultimele știri
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de miliarde de euro pe an și 300.000 de soldați suplimentari
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
echipe de interventie la un accident rutier
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă
primarul George Cristea din iasi
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
femeie sorteaza deseurile
Românii reciclează puțin, în ciuda „pungii cu pungi”. Șapte din 10 deșeuri din plastic sunt aruncate în continuare la întâmplare
camera web
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
camere camin decorate
Concurs de amenajări interioare la cămin. Cum arată camerele care le-ar putea aduce studenților cazare gratuită timp de un an
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Condamnată și amendată cu 20.000 €, după ce a recunoscut că i-a furat cardurile unei colege! Riscă încă o...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”