Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis

Canabis
Doi bărbați, în vârstă de 39 și 64 de ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, după ce au fost prinși în flagrant, în prima zi a anului 2026, în timp ce ridicau un colet ce conținea 3,5 kilograme de canabis.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, 2 ianuarie 2026, de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în 1 și 2 ianuarie, procurorii au dispus reținerea celor doi inculpați, aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Anchetatorii au transmis că, la sfârșitul anului 2025, bărbații ar fi procurat, în scopul comercializării, aproximativ 3,5 kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România din Spania, prin intermediul unei firme de curierat.

„În ziua de 01.01.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul Iași, la scurt timp după ce au ridicat coletul în care se afla drogul de risc”, au precizat reprezentanții DIICOT.

Ulterior, procurorii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în urma căruia au fost identificate și ridicate alte cantități de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

Cei doi inculpați urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare.

