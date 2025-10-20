Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii

Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii nu au putut stabili dacă victima mai trăia sau nu în momentul incendierii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus, luni, reţinerea a doi bărbaţi, suspectaţi de comiterea infracţiunii de omor pe raza localităţii Ciacova.

„În noaptea de 18-19.10.2025, în timp ce se aflau în locuinţa persoanei vătămate de sex masculin, din oraşul Ciacova, jud. Timiş, cei doi inculpaţi, în urma unui conflict spontan ivit între unul dintre ei şi persoana vătămată, au agresat-o fizic pe aceasta din urmă, prin lovirea repetată cu pumnii şi picioarele în zona toracelui şi a capului. Iniţial au agresat persoana vătămată într-o încăpere, după care, fiind inconştientă, au târât-o în altă cameră, unde au continuat să o lovească în mod repetat cu pumnii şi picioarele”, au transmis, luni seară, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, potrivit News.ro.

Anchetatorii au precizat că, după agresarea persoanei vătămate, inculpaţii au acoperit-o cu haine şi i-au dat foc.

„Ulterior, au părăsit locuinţa, închizând uşa încăperii în care se afla persoana vătămată, fără a se putea stabili la acest moment dacă persoana vătămată era în viaţă în momentul incendierii. Potrivit raportului medico-legal de necropsie decesul a survenit ca urmare a politraumatismului, soldat cu traumatism cranio cerebral, traumatism toracic cu fracturi de stern şi costale multiple”, mai arată procurorii.

Cei doi bărbaţi urmează să fie prezentați marți în faţa Tribunalului Timiş, cu cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

