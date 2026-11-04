Doi copaci de mari dimensiuni s-au prăbușit peste șapte autoturisme parcate în Craiova, în urma ploilor. Nimeni nu a fost rănit, însă proprietarii mașinilor avariate sunt revoltați și susțin că arborii ar fi trebuit îndepărtați de mult timp. Președintele asociației de proprietari afirmă că a făcut patru sesizări, fără ca problema să fie rezolvată.

Ploile au provocat pagube în Craiova, unde doi copaci uriași s-au prăbușit peste șapte mașini parcate.

Localnicii susțin că arborii reprezentau un pericol de mai mult timp și că autoritățile fuseseră sesizate, dar nu au intervenit pentru îndepărtarea lor.

„Ăștia care sunt la spații verzi nu se ocupă (...) Trebuiau decupați de mai mult timp, sesizarea a fost făcută de asociație, trebuiau pe 13 tăiați, n-a venit nimeni”, a povestit un localnic.

Un alt locatar a explicat că unul dintre copaci era înclinat spre stradă și că exista riscul să se prăbușească.

„Era foarte aplecat în stradă, au venit și au toaletat pe lângă bloc pomișorii cei mici și cei mari au rămas netoaletați. Ne așteptam că se poate întâmpla cândva așa ceva. (...) se putea întâmpla să te urci în mașină, să stai de vorbă sau până ți se încălzește motorul și să se fi întâmplat tocmai atunci”, a povestit acesta.

Ion Poenaru, președintele asociației de proprietari, susține că a transmis patru sesizări și că primise o informare potrivit căreia arborii urmau să fie toaletați sau tăiați pe 13 octombrie.

„Am făcut 4 sesizări, n-a venit la niciuna. Pe 13 octombrie mi-au trimis ei că vin să rezolve cu toaletare, tăiatul pomilor uscați. Au venit cum se vede, nu s-au prezentat”, a declarat acesta.

Editor : Ș.A.