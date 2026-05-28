Doi copii aflați pe o trotinetă electrică, accidentați de o mașină condusă de o femeie. Ambii au fost răniți și transportați la spital

Doi copii - de 11 şi 15 ani – au fost răniţi, joi seară, după ce trotineta pe care se aflau a fost acroşată de o maşină condusă de o femeie. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.

„Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs în localitatea Cornăţel, pe strada Principală. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc şi ar fi acroşat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornăţel”, a transmis, joi seară, IPJ Sibiu, potrivit News.ro.

Băiatul de 15 ani era însoţit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani.

„În urma accidentului rutier, cei doi minori au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale”, a precizat Poliţia.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu au anunţat că victimele au suferit traumatisme de membre superioare şi lombare.

