Doi medici din Reşiţa au fost trimişi în judecată pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient care ar fi fost tratat greșit

Doi medici de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa au fost trimişi în judecată pentru ucidere din culpă, fiind acuzaţi că ar fi tratat cu prioritate o fractură de femur, în loc să trateze chirurgical în primul rând pneumotoraxul compresiv traumatic cu care fusese adus un pacient în vârstă de 60 de ani, afecţiune pulmonară care a dus la decesul acestuia.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa informează că, prin rechizitoriul întocmit la data de 27 mai, doi medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa au fost trimişi în judecată pentru ucidere din culpă (culpă medicală).

Potrivit procurorilor, citați de News.ro, în 18 aprilie 2021, medicul de gardă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Reşiţa a dispus internarea unui pacient în vârstă de 60 de ani, diagnosticat cu „pneumotorax stâng cu colabarea aproape completă a pulmonului”, în Secţia de Ortopedie, pentru „traumatism acut membru inferior - fractură femur stâng„, „ignorând astfel principiile traumei”, iar astfel nerespectând dispoziţiile Ordinului 1706/2007, ceea ce a condus la decesul pacientului.

În privinţa celuilalt inculpat, medic în Secţia de Ortopedie, procurorii au stabilit că la aceeaşi dată acesta „a ignorat”, la momentul admiterii pacientului pe secţie, „tratarea chirurgicală cu prioritate a leziunii pulmonare, pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după punerea diagnosticului şi confirmarea radiologică”, ceea ce „a cauzat apariţia edemului pulmonar acut de reexpansiune”, provocat de „temporizarea intervenţiei de drenaj pleural şi menţinerea colapsului pulmonar pe o durată de aproape cinci zile” şi a condus „în mod inevitabil” la decesul pacientului.

