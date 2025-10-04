Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții

Doi minori din Făget au fost reţinuţi, sâmbătă, de poliţişti, pentru 24 de ore, pentru furt calificat, fiind bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

„Poliţiştii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, într-o cauză penală care vizează infracţiunea de furt calificat. În cadrul activităţilor sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracţiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele şi utilajele unei unităţi administrative şi a unor societăţi private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de motorină”, se arată în informarea transmisă de IPJ Timiş, potrivit Agerpres.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic şi articole vestimentare. Totodată, au fost descoperite şi ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal şi muniţie, precum şi mai multe pachete de ţigarete, netimbrate, deţinute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Astfel, cercetările în dosar au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, respectiv contrabandă calificată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş şi Poliţiei Municipiului Lugoj - Compartimentul Criminalistic.

