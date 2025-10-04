Live TV

Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții

Data publicării:
masina de politie
Cercetările în dosar au fost extinse.

Doi minori din Făget au fost reţinuţi, sâmbătă, de poliţişti, pentru 24 de ore, pentru furt calificat, fiind bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

„Poliţiştii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, într-o cauză penală care vizează infracţiunea de furt calificat. În cadrul activităţilor sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracţiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele şi utilajele unei unităţi administrative şi a unor societăţi private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de motorină”, se arată în informarea transmisă de IPJ Timiş, potrivit Agerpres.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic şi articole vestimentare. Totodată, au fost descoperite şi ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal şi muniţie, precum şi mai multe pachete de ţigarete, netimbrate, deţinute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Astfel, cercetările în dosar au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, respectiv contrabandă calificată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş şi Poliţiei Municipiului Lugoj - Compartimentul Criminalistic.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
george simion
3
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
4
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
creier uman studiu minte ratiune
5
Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zdgvb zdvgb
Dezastrul provocat de ciclon în România. Blackout în orașe din...
andrej babis sustine un discurs
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile...
Charlie Ottley
Charlie Ottley, mesaj dur despre pana de curent din stațiunile...
profimedia-1029625023
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele...
Ultimele știri
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă aeroportul din Salonic
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Ar fi fost atacat de câini
Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru. Sanae Takaichi este admiratoarea lui Margaret Thatcher și pasionată de heavy metal
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Portrait of woman with marks on face for plastic surgery
O femeie a fost reținută pentru că a pretins că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice mai multor clienți
politisti inarmati la perchezitii
Percheziţii la clanul „Butoane” într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist
femeie care citeste dintr-o carte
Studiu alarmant: Doi din 10 adolescenți nu citesc deloc. Reacția lor: „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc”
perchezitii mascati droguri
Percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar de trafic de droguri. Sunt vizați dealeri de droguri cunoscuți (surse)
barbat cu manusi fura euro dintr-o geanta
Jaf de 50.000 de euro. O femeie din Timiș a rămas fără bani și bijuterii după ce o prietenă a dat pontul hoților
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie...
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Madonna, despre episodul în care a fost la un pas de moarte: Acum un minut eram în viață și dansam, următorul...
Film Now
Kieran Culkin și soția sa așteaptă al treilea copil. Jazz a respectat „pactul” pe care actorul din Succesion...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Curând vor aniversa 25 de ani de căsnicie. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, concurenți la un turneu...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Jennifer Garner, un nou proiect alături de Judy Greer, la 21 de ani de la premiera „13 Going on 30”: Radiați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...