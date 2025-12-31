Live TV

Doi morți în Portul Constanţa, după ce anvelopa unui utilaj a explodat

Data publicării:
Portul Constanța. Foto: Inquam Photos/ George Călin

O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor. Două persoane au fost declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două rănite.

Incidentul reprezintă un accident de muncă, iar persoanele decedate sunt doi bărbaţi, cu vârste de 56, respectiv 62 de ani, potrivit reprezentanţilor ISU şi IPJ Constanţa, scrie Agerpres.

Știre în curs de actualizare.

Editor : B.P.

