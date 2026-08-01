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Doi morţi şi doi răniţi după ce o maşină s-a izbit violent de un copac, pe un drum județean din Buzău

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masina distrusa in accident, in buzau
Foto: ISU Buzău via news.ro
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Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite într-un accident rutier produs, sâmbătă, pe un drum judeţean, în localitatea Merei, judeţul Buzău, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi s-a izbit puternic de un copac.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, din primele cercetări a reieşit că un bărbat de 37 de ani, din municipiul Buzău, care conducea un autoturism dinspre Sărata Monteoru către intersecţia cu DN 1B, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare. Maşina a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un copac.

În urma impactului, şoferul şi unul dintre pasageri au murit.

Accidentul s-a soldat şi cu rănirea altor doi pasageri, un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 33 de ani, din Buzău. Aceştia au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la spital pentru îngrijiri.

Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Liviu Cojan

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