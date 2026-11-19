Doi muncitori au fost răniţi joi, după ce au fost loviţi de conductă în timp ce executau lucrări la o vană, la o staţie de pretratare a apei, în incinta Termocentralei Rovinari. Ambii au fost duşi la spital, unul dintre ei fiind în stare gravă, în timp ce starea de sănătate a celuilalt este stabilă.

Accidentul de muncă a avut loc joi, în cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

„Evenimentul s-a produs la Staţia de Pretratare a Apei - Etapa a II-a Extindere, din cadrul Secţiei Chimice, în timpul executării unor lucrări la o vană. În timpul desfăşurării activităţii, o conductă s-a desprins lovind doi lucrători, unul dintre aceştia fiind salariat al Societăţii Minprest Serv Rovinari S.A", se arată într-un comunicat al Complexului Energetic Oltenia, citat de News.ro.

Celor doi muncitori li s-a acordat imediat primul ajutor la locul producerii evenimentului, aceştia fiind ulterior transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Orăşenesc Rovinari. De acolo au fost duşi la unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu.

„Victimele accidentului de muncă de la Rovinari (CEO) au fost aduse la unitatea de primiri urgenţe. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 41 de ani, adus în stare stabilă şi un bărbat în vârstă de 59 de ani, în stare gravă. Ambii au multiple traumatisme. Au fost investigaţi, iar în urma acestor investigaţii, pacientul de 41 de ani a fost internat în Secţia Ortopedie, iar cel de 59 de ani a fost transferat la un spital din Cluj Napoca", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean din Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia anunţă că a dispus constituirea unei comisii de cercetare a evenimentului, în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care acesta s-a produs.

Editor : M.B.