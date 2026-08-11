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Video Doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe trotuar

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Foto: Captură video Digi24
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Un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani a urcat, marţi seară, pe un sens giratoriu din municipiul Braşov, după care a ajuns pe trotuar, lovind trei pietoni. Doi bărbaţi au murit, iar alţi doi - între care şoferul - au fost răniţi, unul fiind inconştient şi intubat. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul, fiind luată în calcul inclusiv o posibilă cauză medicală.

Accidentul s-a produs, în jurul orei 21:00, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, relatează News.ro.

„Din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureşenilor, unde a acroşat trei pietoni”, a informat IPJ Braşov.

Cei trei pietoni loviţi sunt bărbaţi, turiști veniți în vizită. Unul dintre ei a fost declarat decedat la sosirea echipajelor de salvare.

Un altul era inconştient, aflându-se în stop cardio-respirator, fiindu-i făcute manevre de resuscitare. „Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stop cardio respirator, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată”, a anunţat ISU Braşov.

O a treia victimă, inconştientă, a fost intubată, iar cea de-a patra victimă a fost transportată conștientă la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate. Printre răniţi este şi şoferul autoturismului.

La accident au intervenit trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă şi spumă şi două ambulanţe SAJ.

„Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Traficul in zonă a fost blocat timp de mai multe ore. 

Potrivit polițiștilor, bărbatul a fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative.

Poliţiştii cercetează inclusiv o posibilă situaţie medicală a șoferului pentru stabilirea cauzei accidentului, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Editor : Liviu Cojan

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