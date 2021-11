Doi pietoni din Timișoara, loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care mergea pe contrasens. Imaginile surprinse de camerele video

O femeie și un bărbat din Timișoara au fost loviți pe trecerea de pietoni de un autoturism care circula pe contrasens. Mașina, condusă de un om de afaceri local, s-a oprit într-o parcare, unde a avariat alte trei vehicule. Unii martori spun că bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan.

VIDEO. Imagini care vă pot afecta emoțional

Camerele de supraveghere dintr-o intersecție cunoscută din Timișoara au surprins momentul accidentului. În imagini se vede că mașina condusă de bărbatul căruia i s-a făcut rău la volan a trecut cu viteză pe lângă o altă mașină, pe care a atins-o ușor, după care a intrat violent în cei doi pietoni, care se pregăteau să traverseze strada.

Cosmin Hîj, reprezentant ISU Timiș: "Trei victime, dintre care una am extras-o noi din autoturismul marca Mercedes, celelalte două, pietoni am înțeles, erau deja preluate de ambulanța SMURD. Atât pietonii, cât și șoferul mașinii erau conștienți, cooperanți."

Martor: "Eu eram în fața lor, la 3 metri. Mă lovea și pe mine. Noi aveam verde și de-aia eram pe trecere".

Martor: "Erau mai în vârstă. Aici așa erau. Voiau să treacă oamenii. Erau acolo chiar lângă stâlp. I-a luat de aici direct".

Șoferul care a fost la rândul lui pus în pericol de cel care a provocat accidentul a povestit ce s-a întâmplat înainte de lovirea pietonilor: Am avut culoarea verde la semafor, am înaintat drumul și l-am văzut pe el că vine din față pe contrasens cu foarte mare viteză. Am reușit să fac puțin stânga și doar m-a șters. Altfel, venea în plin în mine.

Șoferul responsabil de accident este un cunoscut om de afaceri din Timișoara, de origine arabă, a cărui familie deține mai multe case de schimb valutar.

Andreia Jerdea, IPJ Timiș: În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Rămâne de văzut dacă va fi cercetat și pentru cele trei mașini lovite în parcare.

