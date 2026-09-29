Doi români şi un columbian, prinşi în timp ce intenționau să vândă cocaină în Brașov. Traficanții cereau 24.000 de euro

Doi cetăţeni români şi un columbian au fost prinşi în flagrant, în judeţul Braşov, în timp ce deţineau 300 de grame de cocaină, destinată comercializării. Cei trei cereau suma de 24.000 de euro pentru stupefiante, relatează News.ro.

În dosarul instrumentat de procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov sunt puşi sub acuzare doi cetăţeni români şi un cetăţean columbian cu vârste de 27, 28 şi 37 de ani.

Cei trei au fost prinşi în flagrant luni, 28 septembrie, în municipiul Braşov, în timp ce aveau asupra lor aproximativ 300 de grame de cocaină destinată comercializării pentru suma de 24.000 de euro.

În autoturismul cu care circulau, anchetatorii au descoperit, alături de cantitatea de drog de mare risc şi alte substanţe. Acestea au fost trimise la laborator, pentru expertizare.

Cei trei au fost reţinuţi, marţi, 29 septembrie, fiind prezentaţi Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Editor : Liviu Cojan