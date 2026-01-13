Doi șoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, la un semafor din București, imobilizaţi de jandarmi

Luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei au imobilizat, marţi, în zona Pantelimon doi şoferi agresivi implicaţi într-un conflict, care se ameninţau cu un pistol şi cu un cuţit.

„În această dimineaţă, în zona Pantelimon, în timp ce se afla la semafor, un echipaj al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei a observat doi şoferi agresivi implicaţi într-un conflict. Întrucât cei doi bărbaţi se ameninţau cu un pistol şi un cuţit, situaţia putea degenera rapid şi afecta ceilalţi participanţi la trafic, precum şi pietonii”, informează Jandarmeria Română, potrivit Agerpres.

Cele două persoane implicate au fost imobilizate şi conduse la Secţia 9 Poliţie, pentru aplicarea măsurilor legale.

În urma verificărilor, s-a stabilit că pistolul era de tip airsoft.

Editor : Liviu Cojan