Video Doi tineri de 20 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac și s-a răsturnat, în localitatea Ciolpani

Doi tineri de 20 de ani au murit, duminică seară, după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabillul, s-a lovit de un copac şi s-a răsturnat, accidentul având loc în localitatea Ciolpani din judeţul Ilfov.

Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Duminică, în jurul orei 23:25, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier grav pe D.N.1M, în localitatea Ciolpani.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Palatul Snagov către D.N.1L, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă”, precizează IPJ Ilfov, citat de News.ro.

Ulterior, autoturismul s-a lovit de un arbore de mari dimensiuni şi s-ar fi răsturnat pe plafon.

Totodată, în urma impactului, şoferul şi pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă, ambii de 20 de ani, au murit.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

