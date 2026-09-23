Dominic Fritz a participat la ultima ședință de Consiliu Local în calitate de primar al Timișoarei. Liderul USR le-a mulțumit consilierilor pentru colaborare și a transmis că va urma toate căile legale pentru a-și face dreptate.

Dominic Fritz își va pierde mandatul miercuri, 30 septembrie, în urma deciziei ANI care stabilește că aleșii pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitate sau conflict de interese anterior noii legi își pierd mandatul.

„Sunteți conștienți că astăzi este, deocamdată, ultima ședință de Consiliu Local - cel puțin așa anticipez - la care să fiu prezent în calitate de primar, și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii doi ani și, pentru cei care sunt la al doilea mandat, în ultimii șase ani. A fost întotdeauna o atmosferă constructivă. Consider că încetarea mandatului meu este ilegitimă, chiar ilegală și evident că voi urmări căile legale în această privință. Cu siguranță ne vom mai vedea, inclusiv în această încăpere. O să vedem din ce poziții și funcții”.

La finalul lunii august, ANI a anunțat că începe procedurile pentru aplicarea efectivă a Legii nr. 180/2026 și va verifica dacă persoanele aflate sub interdicție și-au părăsit în mod real funcțiile. Potrivit normelor tranzitorii, mandatele sau funcțiile acestora încetează automat la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Noua reglementare schimbă modul în care sunt aplicate consecințele incidentelor de integritate. Până acum, în cazurile de conflict de interese, sancțiunile financiare aplicate persoanelor evaluate aveau valori cuprinse între aproximativ 400 și 8.000 de lei. Prin noul mecanism, consecințele nu se mai limitează la plata unei amenzi, ci pot duce efectiv la încetarea mandatului, funcției sau demnității publice.

Citește și:

Dominic Fritz: USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. „Vom fi deschiși pentru discuții inclusiv cu PSD”

Fritz: USR este alături de Mureşan pentru a construi o majoritate. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale

Editor : A.M.G.