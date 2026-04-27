Dominic Fritz, președintele USR a spus că în întîlnirea sa cu președintele la Cotroceni nu s-a abordat problema noii alianțe PSD – AUR, ci că a fost o întînire eminamente tehnică, referitoare la banii din SAFE.

„Am intrat în întâlnire, a fost una tehnică, și au am aflat când am ieșit ce s-a întâmplat. Convorbirea nu a avut loc cu telefoanele la noi. A durat vreo două ore, am aflat când am ieșit afară ce s-a întâmplat”, a spus Fritz la Digi24.

„E complet lipsit de onestitate dacă politicienii PSD fac pe inocenții. Acum este evident că AUR este un instrument de a parca voturi pe carePSD vrea să îi atragă înapoi. E un joc urât plin de minciuni”

„Toți cei care au fost numiți printr-un altgoritm politic trebuie să tragă consecințele și să plece”

Fritz nu a exclus ajungerea la alegerile anticipate și a fost reticent la soluția unui premier tehnocrat. „Un premier tehnocrat ar fi o păpușă a PSD-ului”

„Dacă este nevoie, intrăm și în opoziție, nu vom fi complice cu un guver care este doar de fațadă proeuropean și proreformist”, a mai spus Fritz.

„Nu cred că Nicușor Dan e PSD-ist. Cred că președintele știe că lucrurile pot escalada, vede pericolul și simte nevoie de discuții. Dacă mă întrebați pe mine nu cred că știa de alianța PSD -AUR”

„AUR vrea să fie în ochii tuturor idiotul util al PSd-ului”

