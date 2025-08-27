Live TV

Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de edili europeni solidari cu primarul arestat politic, Ekrem İmamoğlu

Data publicării:
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, se află la Istanbul, alături de alţi primari europeni, pentru a-şi exprima solidaritatea cu primarul Ekrem İmamoğlu, arestat politic. Edilii oraşelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb şi Timişoara vor să semnaleze opiniei publice internaţionale natura „politică” a arestării lui Ekrem İmamoğlu şi „represiunea tot mai brutală” împotriva administraţiilor locale din Turcia. Aceștia îl vor vizita la închisoare pe primarul Istanbulului şi se vor întâlni cu autorităţi locale şi cu reprezentanţi ai opoziţiei şi ai societăţii civile. 

Primarii europeni vor să atraga atenţia internaţională asupra naturii politice a arestării lui Ekrem İmamoğlu şi asupra represiunii tot mai brutale împotriva administraţiilor locale din Turcia. Pe parcursul vizitei, primarii au programată o vizită la închisoarea la care este deţinut primarul Istanbulului, dar şi întâlniri cu autorităţi locale, cu reprezentanţi ai opoziţiei şi ai societăţii civile. 

„Timişoara cunoaşte preţul libertăţii, dar şi cât de importantă este solidaritatea internaţională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democraţie sub presiune. Am acceptat invitaţia de a merge la Istanbul pentru că Timişoara şi România nu acceptă abuzul şi represiunea. Solidaritatea dintre comunităţi trece dincolo de graniţe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timişoarei, singurul primar din România prezent în delegaţie, potrivit News.ro.

Situaţia din Turcia s-a agravat după arestarea lui İmamoğlu în martie 2025, urmată de un val de represiune: 18 primari ai opoziţiei şi peste 500 de oficiali locali şi consilieri au fost arestaţi, iar în august încă 40 de colaboratori ai administraţiilor municipale au fost reţinuţi. Aceste acţiuni, condamnate de instituţiile europene şi de organizaţiile pentru drepturile omului, sunt considerate tentative sistematice de subminare a democraţiei locale, precizează Serviciul de comunicare al Primăriei Timişoarei.

Deplasarea este organizată de reţeaua Eurocities şi transmite un mesaj puternic: oraşele Europei stau alături de Istanbul şi de toate comunităţile din Turcia care îşi apără dreptul la democraţie, libertate şi autonomie locală, se mai arată în comunicatul citat.

În martie, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al preşedintelui Tayyip Erdogan, a fost încarcerat în aşteptarea procesului pentru presupuse acuzaţii de corupţie, pe care le neagă. Acest lucru a declanşat cele mai ample proteste de stradă din ultimul deceniu şi o vânzare bruscă a activelor turceşti.

La mijlocul lunii iulie, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, membru al Partidului Republican al Poporului (CHP) şi figură principală a opoziţiei turce, a fost condamnat la douăzeci de luni de închisoare pentru insultă şi intimidare la adresa unui procuror, potrivit unei sentinţe văzute de AFP.

Tot mai multe anchete vizează reprezentanţii aleşi ai CHP, în timp ce guvernul lui Recep Tayyip Erdogan exercită o presiune tot mai mare asupra partidului, care a obţinut o victorie zdrobitoare asupra partidului său AKP în alegerile locale din 2024.

