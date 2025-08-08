Live TV

Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional

Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin
O decizie „legitimă și corectă”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, „după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu.

Reacţia sa vine după anunţul PSD privind convocarea forurilor de conducere pentru a analiza situaţia creată în coaliţie ca urmare a „poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.

O decizie „legitimă și corectă”

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. Am înţeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii. Noi am acceptat, am luat act de decizia Guvernului de a declara şi doliu naţional. Propunerea noastră era să facem funeralile, dar să nu declarăm în plus şi doliul naţional. Am luat act că Guvernul a decis asta, respectăm această decizie şi am respectat şi respectăm pe toţi cei care îşi doresc să-l onoreze pe fostul preşedinte Iliescu. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moştenirea complexă, ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă, este o dezbatere care trebuie respectată şi trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a ameninţa, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziţii despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu”, a declarat Dominic Fritz, vineri, într-o conferinţă de presă.

Liderul USR a mai spus că se aşteaptă să fie făcute reformele alături de PSD.

„Pentru coaliţie, eu cred că este important, după această săptămână dificilă pentru România, să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii şi aştept să continuăm această muncă împreună şi cu colegii din PSD”, a mai precizat Fritz.

Întrebat despre discuţiile din PSD privind o eventuală ieşire de la guvernare, Fritz a răspuns că PSD este într-o perioadă de doliu şi că de aceea nu vrea să comenteze aceste discuţii.

„Acum înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional, dar şi de aceea nu vreau să comentez acum aceste dezbateri interne la PSD, dar încă o dată românii aşteaptă de la noi, inclusiv votanţii PSD, cred că aşteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi. (...) Sunt în contact cu toţi colegii din coaliţie. Nu aş vrea să intru acum în detalii. Încă o dată eu sunt într-un contact bun cu toţi colegii în coaliţie şi cred că această coaliţie chiar dacă e perioada de vară trebuie să îşi facă treaba pentru români. Încă o dată, este o perioadă dificilă pentru toată ţara. Rana, rănile care sunt deschise au consecinţele reverberaţiei reale şi acum şi o vedem, dar eu mă întorc să ne întoarcem la o agendă clară de muncă pentru români”, a precizat Fritz.

