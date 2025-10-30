Live TV

Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România

Data actualizării: Data publicării:
d trump saluta de pe scara air force one
Președintele american Donald Trump, pe scara avionului Air Force One. Foto: Reuters

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.

Donald Trump a fost întrebat la bordul Air Force One despre retragerea parțaală a trupelor americane din România.

„Trebuie să întrebați... adică aș putea să vă spun, dar nu este foarte important, nu e mare lucru”, a răspuns președintee SUA.

Statele Unite au anunţat miercuri o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în primul rând de la baza Mihail Kogălniceanu din România, deşi conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porţile sale.

România și Aliații au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat Ministerul Apărării de la București miercuri dimineaţă, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în continuare dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

