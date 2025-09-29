Live TV

Dorin Recean și Igor Grosu, primele reacții după victoria partidului Maiei Sandu: „Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova”

Dorin Recean a calificat victoria drept una „dificilă”, dar și „extraordinară”. Foto: Profimedia
Obiectivul fundamental - aderarea la UE, transmite Grosu

După victoria înregistrată de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și Igor Grosu au reacționat luni. Conform premierului de la Chișinău, cetățenii Republicii Moldova au oferit o lecție „incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”.

„Moldova are puterea să-și construiască singură viitorul”, spune Recean

„Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn. Le mulțumesc și instituțiilor statului care au apărat procesul electoral și au garantat respectarea voinței oamenilor. Avem o mare responsabilitate și multă muncă în față: să aducem Uniunea Europeană acasă, să continuăm curățarea justiției, să ne întărim instituțiile statului și să asigurăm dezvoltare economică. Moldova are puterea să-și construiască singură viitorul.”, a transmis Dorin Recean pe Facebook.

Totodată, acesta a calificat victoria drept una „dificilă”, dar și „extraordinară”, „având în vedere cât efort a depus Federaţia Rusă împreună cu grupările infracţionale şi criminale să deturneze votul, să sperie oamenii, să încerce să divizeze societatea şi să sădească ură”, conform Agerpres.

În plus, și liderul PAS, Igor Grosu, a transmis un mesaj după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, conform Agerpres.

 „Moldova, mă-nchin în fața ta! 

Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat.

A fost o luptă extraordinar de grea. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar - tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. A folosit infractori pentru a ne transforma toată țara într-un spațiu al infracționalității. A umplut totul cu ură. 

Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt - oamenii. Oameni cu fruntea sus, cu inima demnă și cu multă dragoste de neam. Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!”, a transmis el.

Totodată, conform lui Grosu, nu doar partidul Maiei Sandu a ieșit victorios, ci oamenii: „Pentru că nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii. Oameni care au mers la vot știind că se dă ultima bătălie pentru viitor, oameni din instituții care și-au făcut datoria față de țară, oameni din societatea civilă, jurnaliști liberi, oameni din diferite domenii care au pus umărul fără să ceară nimic în schimb și despre care poate nici nu am auzit. Oameni care s-au ridicat deasupra supărărilor pentru un obiectiv măreț, oameni care au votat conștient și cinstit. 

Ieri au câștigat oamenii. Și am impresionat o lume întreagă. Moldova - o țară chinuită de decenii - o țară despre care nu se știa - a impresionat o lume întreagă. Și am dat cea mai importantă lecție a democrației - că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu cel mai puternic ce are o țară - oamenii. Când statul și cetățenii își apără țara, câștigă toți.”.

Obiectivul fundamental - aderarea la UE, transmite Grosu

În cadrul aceluiași discurs, Grosu a ținut să mulțumească și instituțiilor statului care au reușit să împiedice tentativele de deturnare a procesului electoral.

„Dragi moldoveni, PAS are majoritate parlamentară, o majoritate pro-europeană doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere și această șansă. O a doua șansă, aș spune, pentru că știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european al țării și pentru a proteja țara de o majoritate pro-rusă.

Și acesta este obiectivul nostru fundamental - aderarea la UE. Vom oferi Președintei Maia Sandu tot sprijinul parlamentar necesar pentru a îndeplini împreună acest obiectiv. Mai mult decât atât, suntem conștienți că trebuie să accelerăm transformările începute și să începem și alte reforme complicate, dar necesare, pe care nu am reușit să le implementăm în primul mandat.

În acest drum, posibil să greșim uneori, dar vă asigurăm că întotdeauna vom merge în direcția corectă - în direcția aleasă de voi! Direcția în care aducem Europa acasă, în care continuăm curățarea justiției pentru ca legea să stea în capul mesei și, foarte important, în care asigurăm dezvoltare economică.  

Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii. Indiferent cu cine au votat. Din păcate, divizarea și ura care s-au aruncat în aceste alegeri a fost destinată să ne dezbine, să nu mai găsim cale de întoarcere între noi. Și rugămintea mea este să ne iertăm. Să ne gândim că nimeni nu va trăi pe acest pământ în locul nostru. Că noi trăim unii cu alții. Și noi vom trăi împreună. Dacă Moldovei îi va fi bine, tuturor moldovenilor le va fi bine - indiferent cu ce partid au votat. Vă rog - pe toți, din toate echipele, din toate regiunile - să construim punți între noi și să muncim pentru binele comun”.

Amintim că, după numărarea a 99,91% din secțiile de votare (2.272 de secții din 2.274), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% (791.042 voturi), potrivit Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova. 

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,19% (381.489 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,97% (125.660 voturi).

„Partidul Nostru” a strâns 6,20% (97.849 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,62% (88.675 voturi).

„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu

