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Video Dosar penal după ce două persoane aflate într-o şalupă au vrut să fure componente metalice de la barjele scufundate în Dunăre

Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje incarcate cu bolovani au fost scufundate pentru devierea cursul apei Dunarii, în județul Călărași. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
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Poliţiştii din Constanţa au deschis un dosar penal, după ce două persoane aflate într-o şalupă ar fi încercat să fure componente de la barjele scufundate în Dunăre. Proprietarul ambarcaţiunii a fost dus la audieri.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, cu privire la faptul că două persoane, aflate pe o şalupă, ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localităţii Izvoarele.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz şi continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat.

Patru barje au fost scufundate în Dunăre, săptămâna trecută, pentru creşterea nivelului apei în zona CNE Cernavodă pentru ca reactorul 2 al Centralei să nu fie oprit.

În acest moment zona barjelor este împânzită de polițiști și jandarmi, care supraveghează ca alți recuperatori de fier vechi să nu încerce să facă același lucru, informează Digi24.

Editor : Sebastian Eduard

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