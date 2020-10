Dosar penal după ce un bărbat din Argeș a murit de Covid. Familia îi acuză pe medici că nu l-au tratat corespunzător

Un bărbat de 52 de ani, din județul Argeș, a murit de Covid în Spitalul Județean, iar Poliția a întocmit dosar penal după ce rudele decedatului i-au acuzat pe medici că nu l-au tratat corespunzător.

Marian Turcu a fost internat pe data de 10 septembrie cu simptome specifice infecţiei cu noul coronavirus, diagnosticul fiind confirmat a doua zi, zi în care problemele respiratorii s-au agravat, iar bărbatul a fost us la ATI, potrivit presei locale.

În primele zile, starea bărbatului ar fi fost staţionară, însă fiica acestuia susține că tatăl ei o suna sau îi trimitea mesaje în care îi spunea că nu este tratat corespunzător.

Marin Turcu FOTO: Ziarul de Argeș

„Până pe data de 26 septembrie, din spusele medicilor, starea lui era uneori staționară, uneori evolua în bine, doar că el îmi trimitea mesaje pe telefon, chiar și apeluri, că nu se simte bine deloc și că nu este tratat adecvat. După ce primeam mesajele lui sau apelurile, sunam pe secția de ATI Pitești să verific starea lui, dacă este în regulă, iar doamnele asistente sau personalul de serviciu îmi spuneau că este stabil, starea lui este bună, iar dacă le rugam să se ducă la el să verifice primeam răspunsuri de genul “este nebun, nu mai sunați atat“ și îmi închideau telefonul. Ba chiar tata mă suna să mă roage să se ducă cineva la el că nu este bine, iar pentru asta dura foarte mult timp în care se putea întâmpla orice, că nu era monitorizat.

Primeam mesaje în care mă ruga să-l iau din spital că nu mai poate, nu mai rezistă, că cei de acolo îl omoară. Zilele trecute acuza dureri foarte mari abdominale, timp în care nu i s-a făcut nimic, primeam din nou răspunsul că este nebun și că este constipat și din cauza tratamentului. Le-am rugat să îi facă analize mai amănunțite să nu aibă și altceva, iar ca răspuns am primit că analizele sunt la fel, sunt ok și sunt confidențiale, cu toate ca le-am spus că sunt fiica legitimă.

În data de 28.09 am sunat din nou să aflu starea lui, că primeam mesaje de la el și apeluri să-l iau de acolo că simte că nu este bine deloc și din nou am sunat la spital unde mi s-a spus că starea lui este chiar foarte bună, că l-au trecut de la mască cu ventilație la masca simplă de oxigen, saturația lui fiind favorabilă.

Astăzi, 29.09, la ora 7 dimineața m-au sunat de la reanimare spunându-mi că tatăl meu a decedat și că de fapt starea lui era critică, în urma analizelor reieșind că 90 % din plămânul drept este afectat, au depistat și un diabet și pancreatită, de fapt asta era “constipația” de care ele spuneau. Consider că analizele trebuiau făcute la începutul internării, până să fie început tratamentul și pun accent pe comunicarea mea cu spitalul care niciodată nu mi -a dat același răspuns, era în funcție de cine răspundea la telefon”, a declarat pentru Jurnalul de Argeș fiica bărbatului, Diana Turcu.

Miercuri, familia a depus plângere pentru malpraxis împotriva personalului medical. „În urma sesizărilor, a fost întocmit dosar penal in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti”, a declarat pentru Ziarul de Argeș Mădălina Epure, purtător de cuvânt al Poliţiei Argeş.

Editor : D.C.