Dosarele prin care ROMATSA contestă poprirea asupra conturilor sale de către Pfizer se judecă astăzi la Bruxelles

Cele două dosare în care ROMATSA şi statul român, prin Ministerul de Finanţe, contestă poprirea conturilor Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian se judecă în cursul zilei de luni, la Tribunalul de primă instanţă din Bruxelles. Suma reclamată pentru care Eurocontrol a instituit sechestru asigurător este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Ziua de luni, 26 noiembrie, poate fi decisivă pentru Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. Magistraţii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles vor audia concluziile pe fond şi vor rămâne cel mai probabil în pronunţare, urmând să adopte o hotărâre referitoare la sechestrul asigurător instituit la solicitarea Eurocontrol, a declarat pentru News.ro un înalt reprezentant guvernamental.

Conform acestuia, sunt vizate ambele dosare, atât cel în care este parte statul român, prin Ministerul Finanţelor, cât şi cel în care este parte ROMATSA. Cele două cauze vor fi judecate de acelaşi complet.

Faptul că se judecă luni o decizie privind poprirea conturilor Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian a fost confirmat pentru News.ro de un reprezentant al ROMATSA.

Iniţial, termenul fusese stabilit pentru data de 4 ianuarie 2027, după cum a declarat pentru News.ro un reprezentant al ROMATSA pe 28 iulie, când era stabilit un nou termen administrativ. La acel moment, ROMATSA contesta măsura popririi.

Pe 30 iunie 2026, Administraţia era notificată de către Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer România SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

"Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer", a transmis un reprezentant ROMATSA pentru News.ro la termenul din 28 iulie.

Ministerul Finanţelor a formulat la rândul său o contestaţie referitoare la decizia Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles prin care Eurocontrol blochează plata sumelor datorate ROMATSA, la solicitarea Pfizer. Termenul a fost stabilit în aceeaşi zi cu contestaţia făcută de ROMATSA.

Referitor la termenul stabilit pentru 26 octombrie, News.ro a solicitat un punct de vedere atât Guvernului, cât şi Ministerului de Finanţe. Vom reveni cu răspunsurile pe măsură ce le vom primi.

A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român

Conducerea regiei a subliniat de la început că notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu autoritatea de trafic aerian.

Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de Eurocontrol.

Precedentele au fost înregistrate în cauza fraţilor Viorel şi Ioan Micula contra statului român, în anii 2015 şi 2019.

Potrivit companiei, pentru rezolvarea situaţiei actuale a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în precedentele menţionate, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, ROMATSA ajungea în atenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti tocmai suspendaseră pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de navigaţie aeriană. Drept urmare, membrii CSAT au stabilit că Guvernul României, prin autorităţile publice cu competenţe în domeniu, trebuie să ia măsurile necesare pentru identificarea soluţiilor privind continuarea serviciilor de navigaţie aeriană şi securitate a spaţiului aerian.

CSAT arăta atunci că o posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

Editor : M.B.