Live TV

Dosarele prin care ROMATSA contestă poprirea asupra conturilor sale de către Pfizer se judecă astăzi la Bruxelles

Data publicării:
ROMATSA - ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român

Cele două dosare în care ROMATSA şi statul român, prin Ministerul de Finanţe, contestă poprirea conturilor Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian se judecă în cursul zilei de luni, la Tribunalul de primă instanţă din Bruxelles. Suma reclamată pentru care Eurocontrol a instituit sechestru asigurător este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Ziua de luni, 26 noiembrie, poate fi decisivă pentru Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. Magistraţii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles vor audia concluziile pe fond şi vor rămâne cel mai probabil în pronunţare, urmând să adopte o hotărâre referitoare la sechestrul asigurător instituit la solicitarea Eurocontrol, a declarat pentru News.ro un înalt reprezentant guvernamental.

Conform acestuia, sunt vizate ambele dosare, atât cel în care este parte statul român, prin Ministerul Finanţelor, cât şi cel în care este parte ROMATSA. Cele două cauze vor fi judecate de acelaşi complet.

Faptul că se judecă luni o decizie privind poprirea conturilor Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian a fost confirmat pentru News.ro de un reprezentant al ROMATSA.

Iniţial, termenul fusese stabilit pentru data de 4 ianuarie 2027, după cum a declarat pentru News.ro un reprezentant al ROMATSA pe 28 iulie, când era stabilit un nou termen administrativ. La acel moment, ROMATSA contesta măsura popririi.

Pe 30 iunie 2026, Administraţia era notificată de către Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer România SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

"Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer", a transmis un reprezentant ROMATSA pentru News.ro la termenul din 28 iulie.

Ministerul Finanţelor a formulat la rândul său o contestaţie referitoare la decizia Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles prin care Eurocontrol blochează plata sumelor datorate ROMATSA, la solicitarea Pfizer. Termenul a fost stabilit în aceeaşi zi cu contestaţia făcută de ROMATSA.

Referitor la termenul stabilit pentru 26 octombrie, News.ro a solicitat un punct de vedere atât Guvernului, cât şi Ministerului de Finanţe. Vom reveni cu răspunsurile pe măsură ce le vom primi.

A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român

Conducerea regiei a subliniat de la început că notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu autoritatea de trafic aerian.

Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de Eurocontrol.

Precedentele au fost înregistrate în cauza fraţilor Viorel şi Ioan Micula contra statului român, în anii 2015 şi 2019.

Potrivit companiei, pentru rezolvarea situaţiei actuale a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în precedentele menţionate, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, ROMATSA ajungea în atenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti tocmai suspendaseră pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de navigaţie aeriană. Drept urmare, membrii CSAT au stabilit că Guvernul României, prin autorităţile publice cu competenţe în domeniu, trebuie să ia măsurile necesare pentru identificarea soluţiilor privind continuarea serviciilor de navigaţie aeriană şi securitate a spaţiului aerian.

CSAT arăta atunci că o posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
bloc evacuat
3
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
4
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Digi Sport
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Svalbard
Topirea gheții schimbă regulile jocului în Arctica. Cum vrea UE să țină pasul cu marile puteri în lupta pentru resurse
Christina Block
Procesul care a captivat Germania: O moștenitoare bogată, acuzații de răpire și cel mai mare scandal de spionaj din ultimele decenii
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski, după ce a fost întrebat la Bruxelles dacă ar putea servi drept ţap ispăşitor pentru Trump
volodimir zelenski si peter magyar
„Un nou capitol”. Volodimir Zelenski și Peter Magyar au avut prima întâlnire bilaterală, la Bruxelles. Mesajul premierului ungar
ilie bolojan ursula von der leyen
Ilie Bolojan, întâlnire cu liderii PPE: PNL va rămâne în opoziţie şi vom evalua activitatea viitorului guvern
Recomandările redacţiei
luca niculescu guvern 1
Premierul Luca Niculescu se întâlnește cu Mugur Isărescu, la BNR, în...
Nicușor Dan.
„Felicitări poporului sârb”: Reacția lui Nicușor Dan după victoria...
oameni cu umbrela pe strada
Alertă de ploi şi vânt: ANM a emis două alerte cod galben. La munte...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Replica lui Bolojan la atacul lui Grindeanu: „E ca atunci când...
Ultimele știri
„Extrem de jenant şi inacceptabil”. Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
Trump spune că Netanyahu este un „războinic excepţional” și le cere israelienilor să-l voteze la alegerile legislative de marţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii scapă de stres și griji până pe 21 noiembrie 2026. Au intrat într-o perioadă de liniște și schimbări...
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
„Vom juca în Cupă cu juniorii!”. Marius Șumudică a luat foc la adresa FRF și LPF după programările din...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre contractul lui Alberto Soro la Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe...
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Pro FM
Magnetism și atitudine. Rosalia, admirată în Miami. Sacoul i-a lăsat la vedere bustiera și abdomenul impecabil
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
În campanie pentru democraţi, Obama îl atacă dur pe Trump: „A decis să înceapă un război inutil pe care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noi detalii despre rata de migrare a polilor Pământului: „Este o descoperire incitantă”
Digi Animal World
Motivul pentru care pisica ta alege să doarmă la picioarele tale. Un detaliu mai puțin cunoscut
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...