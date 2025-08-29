Live TV

Două cazuri de infectare cu virusul West Nile în judeţul Timiş. Unul dintre pacienţi este în stare gravă la ATI

Data publicării:
pacient in spital
FOTO: INQUAM Photos/Virgil Simonescu

Direcția de Sănătate Publică Timiș a confirmat vineri două cazuri de infectare cu virusul West Nile. Un bărbat de 58 de ani din Periam este internat în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara. Reprezentanții DSP au precizat că pacienții nu au călătorit în afara țării înainte de apariția simptomelor, informează News.ro.

„În data de 28 august 2025, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino Bucureşti, pentru doi pacienţi, în care a fost evidenţiată prezenţa virusului West Nile”, a transmis DSP Timiş, într-un comunicat de presă de vineri.

Potrivit DSP Timiş, din datele raportate de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş Timişoara, pacienţii au fost diagnosticaţi cu suspiciune de meningită/meningo-encefalită West Nile, fiind internaţi în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.

„Primul caz, în vârstă de 58 de ani, este din localitatea Periam, judeţul Timiş, fiind internat în data de 13.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş din Timişoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Nu se poate preciza dacă a fost înţepat de ţânţari sau dacă a folosit măsuri de protecţie împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat. Nu are istoric de călătorie”, a precizat DSP Timiş.

Al doilea pacient, o femeie de 74 de ani, a fost consultată de medici, iar starea sa de sănătate este ameliorată.

„Al doilea caz, în vârstă de 74 de ani, din Becicherecu Mic, judeţul Timiş, s-a prezentat în data de 19.08.2025 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara cu stare generală influenţată. A fost transferată în aceeaşi zi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Timişoara, pentru consult de specialitate. Pacienta nu a călătorit şi nu recunoaşte înţepături de ţânţari anterior debutului bolii. La acest moment, starea pacientei este ameliorată”, a transmis DSP Timiş.

