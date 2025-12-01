Live TV

Două cutremure au avut loc în România, luni dimineață

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 au avut loc luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism, de 3,8, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea oraşelor: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.

Cele mai importante seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Un studiu arată care este „ţara cea mai activă seismic din Europa”

Cutremur în România, joi dimineața

