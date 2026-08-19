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Două cutremure s-au produs în ultimele 12 ore în România

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Cutremur produs în România. Foto: Profimedia Images
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Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 şi 2,9, s-au produs în ultimele 12 ore în judeţele Vrancea şi Buzău, potrivit datelor afişate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism, de magnitudine 3,3, a avut loc la ora 23:58, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 133,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 47 km sud de Focşani, 63 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.

Cel de-al doilea, de magnitudine 2,9, s-a produs la ora 2:28, în Buzău, la adâncimea de 142,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 66 km est de Braşov, 81 km nord-est de Ploieşti, potrivit Agerpres.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 4,3.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : M.B.

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