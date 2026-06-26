Două persoane au fost rănite după ce au căzut cu maşina într-o râpă de aproximativ 10–12 metri, în judeţul Bacău

Două persoane au fost rănite, vineri, după ce au căzut cu maşina într-o râpă de aproximativ 10–12 metri, în judeţul Bacău. Ambele victime au fost transportate la spital.

„În această seară, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs în comuna Agăş, sat Agăş, unde un autoturism s-a răsturnat într-o râpă de aproximativ 10–12 metri”, a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje.

În accident au fost implicate două persoane.

„Un bărbat s-a autoevacuat din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Acesta a fost evaluat medical la faţa locului şi a refuzat transportul la spital. Cea de-a doua persoană, de sex masculin, a rămas blocată în autoturism şi a fost extrasă de către echipajele de descarcerare”, au precizat pompierii.

Bărbatul acuza dureri lombare şi avea escoriaţii, fiind transportat la unitatea spitalicească de către echipajul SAJ pentru investigaţii suplimentare.

Editor : Liviu Cojan