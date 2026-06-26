Live TV

Două persoane au fost rănite după ce au căzut cu maşina într-o râpă de aproximativ 10–12 metri, în judeţul Bacău

Data publicării:
masina rapa
Foto: ISU Bacău
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două persoane au fost rănite, vineri, după ce au căzut cu maşina într-o râpă de aproximativ 10–12 metri, în judeţul Bacău. Ambele victime au fost transportate la spital.

„În această seară, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs în comuna Agăş, sat Agăş, unde un autoturism s-a răsturnat într-o râpă de  aproximativ 10–12 metri”, a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje.

În accident au fost implicate două persoane.

„Un bărbat s-a autoevacuat din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Acesta a fost evaluat medical la faţa locului şi a refuzat transportul la spital. Cea de-a doua persoană, de sex masculin, a rămas blocată în autoturism şi a fost extrasă de către echipajele de descarcerare”, au precizat pompierii.

Bărbatul acuza dureri lombare şi avea escoriaţii, fiind transportat la unitatea spitalicească de către echipajul SAJ pentru investigaţii suplimentare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
2
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
3
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
4
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat...
lideri partide si presedintele
5
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Digi Sport
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un avion a lovit cea mai inalta cladire din china
Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing
Echipele de salvatori lucrează zi și noapte pentru căutarea supraviețuitorilor. Foto Profimedia
Bilanțul se agravează în Venezuela: 920 de morți, 3.360 de răniți și 50.000 de dispăruți. Salvatorii: „Este o cursă contra cronometru”
ivan si accident
Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier în Bistriţa
masina distrusa in accident
Cinci ani de închisoare pentru șicanare în trafic. Șoferul, condamnat pentru tentativă de omor
2026-03-03-7603
Kader Keita, fotbalistul echipei Rapid, a fost trimis în judecată după ce a ucis o femeie și a fugit de la locul accidentului
Recomandările redacţiei
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles...
washington
Acord-surpriză la Washington. Israelul, Libanul și SUA anunță un pas...
nicusor dan
Nicușor Dan anunță blocaj în rezolvarea crizei politice și acuză PNL...
harta romania - moldova
Planul B al Rep. Moldova, dacă ușa de intrare în Europa rămâne...
Ultimele știri
Ucraina a obţinut peste 10 miliarde de euro pentru reconstrucţie, în cadrul unei conferințe în Polonia
Volodimir Zelenski: „Prietenii lui Putin au aflat de la noi că o întâlnire este posibilă și că încheierea acestui război este posibilă”
UE vrea autonomie în materie de securitate: de ce rămâne un spectator pe scena marilor decizii. Ce a arătat cu adevărat summitul G7
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Ousmane Dembele, hat-trick în 25 de minute în Norvegia – Franța! Balonul de Aur a scris istorie la...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
Adevărul
Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de...
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Liverpool trimite oferta oficială pentru Andrei Rațiu! Suma, record în Spania
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...