Două persoane şi-au pierdut viaţa, luni seară, într-un grav accident rutier produs pe DN 22, la ieşirea din localitatea Movila Miresii spre Comăneasca, în judeţul Brăila, după ce o remorcă s-a desprins de un camion şi s-a răsturnat peste un autoturism.
Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, apelul la 112 a fost primit la ora 19:24, fiind anunţată o coliziune între un autoturism şi un autocamion.
Acolo au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi şase subofiţeri ai ISU, iar în sprijin au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila.
În accident au fost implicate un autoturism şi un camion cu semiremorcă, iar aceasta din urmă s-a desprins şi s-a răsturnat peste autoturism, potrivit surselor citate de News.ro.
La sosirea echipajelor de intervenţie două persoane aflate în autoturism erau încarcerate, iar medicul SAJ a constatat decesul acestora. Şoferul camionului era conştient şi nu a necesitat îngrijiri medicale.
Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
În urma accidentului, traficul rutier pe DN 22 a fost blocat în ambele sensuri.