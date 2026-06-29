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Foto Două persoane au murit după ce o remorcă s-a desprins şi a strivit un autoturism pe DN 22, în județul Brăila

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pompieri la un accident auto
Foto: ISU Brăila
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Două persoane şi-au pierdut viaţa, luni seară, într-un grav accident rutier produs pe DN 22, la ieşirea din localitatea Movila Miresii spre Comăneasca, în judeţul Brăila, după ce o remorcă s-a desprins de un camion şi s-a răsturnat peste un autoturism.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, apelul la 112 a fost primit la ora 19:24, fiind anunţată o coliziune între un autoturism şi un autocamion. 

Acolo au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi şase subofiţeri ai ISU, iar în sprijin au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila.

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Foto: ISU Brăila

În accident au fost implicate un autoturism şi un camion cu semiremorcă, iar aceasta din urmă s-a desprins şi s-a răsturnat peste autoturism, potrivit surselor citate de News.ro.

La sosirea echipajelor de intervenţie două persoane aflate în autoturism erau încarcerate, iar medicul SAJ a constatat decesul acestora. Şoferul camionului era conştient şi nu a necesitat îngrijiri medicale. 

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Foto: ISU Brăila

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

În urma accidentului, traficul rutier pe DN 22 a fost blocat în ambele sensuri.

Editor : Liviu Cojan

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