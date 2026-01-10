Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Henri Coandă au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kilograme de bijuterii din aur, 5 ceasuri de lux și 73.400 de euro și 2.718.500 de dirhami, pe care cele două au încercat să le introducă ilegal în țară.

Potrivit polițiștilor de frontieră, ieri s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile și sumele deținute.

Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii. Astfel, în bagaje au fost descoperite 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro, se arată în comunicat.

În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare.

Cele două femei au acum dosar penal și sunt cercetate pentru tentativă de contrabandă.

