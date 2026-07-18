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Două staţiuni de pe Valea Prahovei, afectate de o întrerupere a furnizării apei potabile

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apa oprita la chiuveta
Foto: Captură Digi24
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Localnici din trei cartiere din staţiunea Buşteni şi gospodăriile de pe o stradă din staţiunea Azuga, judeţul Prahova, au rămas fără apă potabilă, sâmbătă după-amiază, după ce turbiditatea a crescut în staţia de tratare folosită pentru furnizarea apei în zonă. Furnizoul de apă anunţă că alimentarea a fost sistată până sâmbătă la ora 21:00, însă este posbil ca termenul să fie prelungit.

”Din cauza creşterii turbidităţii apei brute la Staţia de Tratare Apă Azuga, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei potabile pentru desfăşurarea proceselor tehnologice necesare asigurării calităţii apei distribuite. Interval estimat: 17:00 – 21:00, cu posibilitate de prelungire. Zone afectate: Azuga – parţial, strada Victoriei şi Buşteni – cartierele Zamora, Poiana Ţapului şi Piatra Arsă”, informează, sâmbătă după amiază, operatorul de apă Hidro Prahova.

Reprezentanţii companiei precizează că reluarea furnizării apei se va realiza treptat, după stabilizarea parametrilor de funcţionare ai sistemului.

Editor : Liviu Cojan

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