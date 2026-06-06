Două străzi din centrul Capitalei vor deveni pietonale și amenajate cu mobilier urban: „Ca-n oraşele europene”

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă pietonalizarea şi regenerarea străzilor Edgar Quinet şi Biserica Enei, pentru asta fiind implicaţi studenţii de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, speră ca ideile câştigătoare ale acestui concurs care vor fundamenta tema finală să treacă de la idee la proiect chiar în săptămânile următoare, relatează News.ro.

„Pietonalizăm şi regenerăm străzile Edgar Quinet şi Biserica Enei. Iar pentru asta am implicat studenţii de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Deja avem cinci idei, care au fost premiate ieri de primarul general Ciprian Ciucu, alături de primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă.

Le vom transpune într-un proiect final de amenajare a zonei. Una de calitate, cu mobilier urban modern şi spaţiu verde. Ca-n oraşele europene!”, anunţă Primăria Capitalei.

„Sper ca ideile câştigătoare ale acestui concurs, care vor fundamenta tema finală, să treacă de la idee la proiect chiar în săptămânile următoare. Mi-ar plăcea foarte mult ca acest spaţiu să devină exclusiv pietonal, universitar, fără maşini şi să reprezinte un început. Aştept şi alte propuneri de la voi pentru alte zone care pot fi eliberate de maşini. Sunteţi studenţi ai unei universităţi extraordinare! Ce poate fi mai frumos şi mai motivant într-o profesie decât să ai şansa să modelezi şi să dezvolţi oraşe? Aveţi un viitor frumos în România, iar noi avem nevoie de voi. Sper ca Primăria Capitalei şi alte primării din ţară să fie beneficiarele muncii voastre”, a spus edilul Capitalei.

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Editor : Liviu Cojan