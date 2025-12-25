Live TV

Video Dr Adrian Marinescu, despre sezonul gripal: „Timpii de așteptare la cameră de gardă sunt de ordinul orelor. Paturile sunt ocupate 100%”

adrian marinescu in laboratorul de secventiere genetica de la Institutul Matei Bals
Foto: Digi24
Când se vine la camera de gardă? Cum ne păzim de gripă?

A venit sezonul rece și asistăm la o explozie de cazuri de gripă. Este o boală care poate să ucidă, mai ales în cazul pacienților care suferă și de alte afecțiuni. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, dr Adrian Marinescu a spus la Digi24 că timpii de așteptare la camera de gardă sunt foarte mari.

„Stăm puțin mai bine la capitolul vaccinare față de alți ani, dar departe de ce ar însemna obiectivul nostru, practic, o populație care să fie protejată în așa fel încât să nu mai fie acest caracter de imprevizibil. În fiecare an, în momentul când ne apropiem de finalul anului, vin sărbătorile și vin cu foarte multe cazuri, cum se întâmplă și acum. Nu e ceva diferit. Vorbim de o variantă care circulă și în restul Europei. Din păcate, unii au nu numai vârstă avansată, dar și boli cronice, iar pentru ei gripa reprezintă o problemă reală”, a declarat doctorul Marinescu.

„Vedem destul de multe internări, sunt complicații și se ajunge unele cazuri, chiar dacă se întâmplă, rar, inclusiv la o evoluție nefavorabilă, adică la deces. Exact ce am văzut în statistici în ultimul timp”, spune doctorul Marinescu.

Când se vine la camera de gardă?

„Ca un răspuns simplu, se vine în momentul în care e o urgență medicală, dar s-ar putea ca cineva care nu e din domeniul medicinei să nu-și da seama încă de la început. În principiu, persoanele vulnerabile, cei care sunt în vârstă, copiii mici, cei cu boli cronice. Dacă la un moment dat, asistăm la o stare generală modificată brusc, respirație mai dificilă, sigur că reprezintă o urgență și vom ajunge la cel mai apropiat spital. Dacă însă nu se întâmplă așa și vorbim de un tânăr care are o simptomatologie respiratorie, e cumva ca în fiecare sezon de gripă. Eu cred că în acest ultim caz ar trebui mai degrabă ori să ia legătura cu medicul de familie, ori să aștepte un pic, pentru că timpii de așteptare la o cameră de gardă în acest moment sunt de ordinul orelor”.

„În momentul de față avem o dublare a numărului de prezentări față de o lună normală. Mă refer și la copii și la adulți. Adevărat că vorbim de toate infecțiile respiratorii acute, dar în mod cert gripa ocupă locul cel mai important, adică sunt de asemenea, zeci de cazuri, zeci de pacienți care trebuie să fie internați, ori că sunt copii mici și trebuie să fie monitorizați, ori că apar complicații. Paturile sunt ocupate 100% în această perioadă și încercăm să avem o dinamică cât mai bună pentru ziua care urmează”.

Cum ne păzim de gripă?

„Aș începe cu vaccinarea pentru că putem să o facem. Sezonul de gripă o să însemne martie, poate și aprilie. Iar în rest, regulile despre care auzeam în pandemie dimineață, prânz și seara sunt aceleași. În momentul în care am simptome, nu intru în comunitate pentru că voi transmite. Este o regulă să nu vin în contact cu ceilalți când am simptom, pentru că s-ar putea ca persoana de lângă mine, bunicul de lângă mine, să fac o formă severă”, spune doctorul.

Editor : Sebastian Eduard

