Dragoș Pîslaru a spus câți bani a atras România şi cu cât a contribuit la bugetul UE. „Vreau să clarific lucrul acesta”

România a atras 108 miliarde de euro de la Uniunea Europeană şi a contribuit la bugetul comunitar cu 36 de miliarde de euro, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, informează Agerpres.

„Avem o matematică clară, pentru că sunt multe cifre vehiculate şi vreau să clarific lucrul acesta. România a atras 108 miliarde de euro şi a contribuit la bugetul comunitar cu 36. Deci discutăm de peste 72 de miliarde de euro nete pentru România şi mai vă spun încă un lucru: am intrat la 44% din media Uniunii Europene PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, iar acum suntem la peste 80%. Am întrecut în acest proces alte ţări, cum ar fi Cehia, Portugalia, Grecia, iar lucrurile acestea ne fac să fim o poveste de succes la nivel european. Deci astăzi, când aniversăm Europa, astăzi aniversăm povestea de succes a României în Europa. De fapt, despre asta este vorba", a subliniat Dragoş Pîslaru la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Europei.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fundaţia Naţională pentru Tineret a organizat sâmbătă, 9 mai 2026, de Ziua Europei, un eveniment nonformal dedicat dialogului dintre tineri şi reprezentanţii instituţiilor europene. Evenimentul s-a desfăşurat la The Youth - Centrul Naţional al Ecosistemului de Tineret.

