Dragoş Pîslaru reclamă „semne de întrebare” cu privire la amenda de 1 milion de lei aplicată asociației lui Viorel Pașca

Ministrul interimar al Muncii Dragoş Pîslaru susţine că există cel puţin „două semne de întrebare” cu privire la amenda de 1 milion de lei aplicată pentru muncă fără forme legale în cazul azilelor ilegale din Bihor şi a dispus verificări în acest sens. În plus, Pîslaru acuză că a aflat de pe Facebook despre sancţiunea aplicată, întrucât informarea oficială a ajuns la minister abia pe 8 iulie.

Ministrul interimar al Muncii a reclamat „semne de întrebare” cu privire la amenda de 1.000.000 lei aplicată familiei Paşca, administratorii azilelor ilegale din Bihor.

„Pe 30 iunie, în contextul intervenţiei procurorilor la Dumbrava, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuinţele familiei Paşca.

Urmare a controalelor, inspectorii au aplicat cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociaţii: un milion de lei. Sunt două elemente care ridică semne de întrebare”, a transmis Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, în primul rând, în cadrul intervenţiei, inspectorii au sancţionat munca fără formă legală pentru 36 persoane, deşi la faţa locului au fost descoperite doar 14 persoane.

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„Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenţi, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare. Amenda per persoană este 40.000 lei, înmulţit cu 36 persoane = 1.440.000. Legea prevede că amenda nu poate depăşi valoarea de 1.000.000, aşa că valoarea finală consemnată este 1.000.000”, a transmis Pîslaru.

Acesta reclamă că a aflat despre amendă „nu din partea autorităţilor, aşa cum era potrivit într-un astfel de context excepţional, ci de pe Facebook”.

„Deciziile birocratice luate au făcut ca informarea privind acţiunea de control din 30 iunie să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din Bucureşti de-abia pe 6 iulie. Abia pe data de 8 iulie situaţia a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii. Am cerut imediat clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii, precum şi o explicaţie pentru comunicarea interinstituţională întârziată”, a mai transmis ministrul interimar al Muncii, explicând că Inspecţia Muncii a dispus de urgenţă un control de specialitate la Bihor, atât din partea Direcţiei Control Relaţii de Muncă, cât şi al Serviciului Corpul de Control al Calităţii Inspecţiei.

„Pe măsură ce vom obţine răspunsurile, voi clarifica public această situaţie pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a adăugat Pîslaru.

Asociaţia fondată de Viorel Paşca, deţinătorul azilelor ilegale din Bihor, a fost amendată cu un milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.

La percheziţiile de pe 30 iunie au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel. Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii.

Editor : Ș.R.