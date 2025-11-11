Live TV

Dragoş Pîslaru: „România nu îşi mai permite să plătească pensii speciale”. Ce spune despre Oana Gheorghiu

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că România nu își mai permite să susțină sistemul pensiilor speciale și că blocarea reformei de către magistrați costă statul 231 de milioane de euro. El și-a exprimat solidaritatea cu vicepremierul Oana Gheorghiu, aflată în conflict cu Consiliul Superior al Magistraturii după declarațiile de la Digi24 privind pensiile speciale.

România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro, a arătat, marţi, ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Oana Gheorghiu a declarat ceva ce este absolut evident pentru toată lumea: România nu îşi mai permite să plătească pensii speciale. Oricât de greu de acceptat ar fi acest lucru de către magistraţi, trebuie să reaşezăm sistemul public de pensii astfel încât el să devină echitabil pentru toţi. Prim-ministrul Ilie Bolojan şi toţi colegii din Guvern au absolut toată reverenţa pentru magistraţi şi pentru munca extrem de dificilă pe care o fac zi de zi. Însă în egală măsură le purtăm acest respect şi doctorilor şi asistenţilor medicali, profesorilor şi educatorilor, pompierilor şi poliţiştilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că toate aceste categorii profesionale desfăşoară activităţi esenţiale pentru funcţionarea statului, la fel ca multe alte categorii. În context, ministrul arată că România nu îşi permite un sistem de pensii generos doar pentru unii şi foarte costisitor pentru cei mulţi şi se declară solidar cu vicepremierul Oana Gheorghiu, care s-a ales cu plângere penală din partea Consiliului Suprem al Magistraturii pentru incitare la ură şi discriminare.

„Vreau să fiu cât se poate de clar: dacă a spune ce e drept şi just pentru fiecare român este interpretat de către o parte dintre magistraţi ca fiind incitare la ură, atunci doresc să mă autodenunţ. Sunt solidar cu Oana Gheorghiu şi îi mulţumesc public pentru curajul de a spune cu fermitate lucrurile pe care majoritatea politicienilor oportunişti din România nu îndrăznesc nici măcar să le şoptească. Şi pe această cale ţin să reamintesc: prin angajamentele din PNRR, România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor. Blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro”, a subliniat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni un comunicat de presă în care susţine că, prin declaraţiile sale, Oana Gheorghiu a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod „iresponsabil” şi „populist” și a depus plângere penală în urma declarațiilor acesteia.

Întrebată sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj - le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

Citește și Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e mult exagerată. Dacă vine cerere de urmărire penală, nu voi semna

Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
