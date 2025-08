Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a spus la Digi24 că România ar putea apela la fondul de solidaritate european, pentru reconstrucția caselor distruse de inundațiile recente din județele Iași și Suceava. El a adăugat că suma minimă pe care o poate solicita România este de 500 de milioane de euro, așa că în această solicitare ar putea fi introdusă și Salina Praid. Sumele aprobate până acum de guvern sunt doar un ajutor de urgență, nu pentru reconstrucție, urmând ca mai multe fonduri să fie alocate în următoarea perioadă, a explicat ministrul.

„Astăzi, Guvernul României a organizat o ședință de urgență pentru aprobarea ajutoarelor și este important să înțelegem gravitatea în ceea ce se întâmplă în Neamț și Suceava. Noi am stat în ședință astăzi special ca să facem această analiză. Am luat toate lucrurile, una câte una, legate de responsabilitățile autorităților. S-a constatat în ședința de guvern că autoritățile și-au cam împărțit și au pasat atribuții între ele, fără neapărat să reacționeze imediat. Am stabilit pe de o parte, coordonarea activităților în ceea ce privește, de exemplu, lacul de acumulare, cine intervine, cum intervine între Hidroelectrica, Apele Române, responsabilitatea Primăriei.

Am luat mai apoi pe partea de situații de urgență, necesitatea accesului, care este un lucru foarte important. Și domnul Raed Arafat se ocupă personal de această situație și a fost la fața locului”, a spus Pîslaru.

„Sunt lucruri pe care în ședința de guvern le-am discutat și cred că exact așa cum nu trebuie să existe vizite festive ca să aibă capitalizare politică, în același timp, nici n-ar trebui să existe critici pe o zonă în care poate informațiile nu sunt destul de clare cu ce face Guvernul. În Guvern astăzi n-am discutat doar de acest ajutor, acesta este un ajutor de situații de urgență, nu este ajutorul pentru reconstrucția infrastructurii și de asta cumva, prim-ministrul a transmis mesajul foarte ferm că nu sunt singurele eforturi sau sume care se vor îndrepta către zonele afectate”, a adăugat el.

„Unul din elementele importante în contextul în care avem această situație de deficit bugetar și resursele bugetului sunt mici, este legat de modul în care putem folosi resursele europene. Am fost cel care în ședința de guvern a pus pe masă ideea fondului de solidaritate european, faptul că avem acum 12 săptămâni să depunem o aplicație către fondul de solidaritate pentru a putea acorda o sumă mult mai mare. Discutăm de 500 de milioane (de euro, n.r.), care este pragul minim pentru o aplicație în care poate să prindem și Praid (salina Praid, distrusă de inflitrații, n.r) și zona aceasta din Neamț, Suceava și să putem obține niște fonduri substanțiale pentru reconstrucție. Și am mai pus pe masă încă o situație importantă, pe lângă pierderile semnificative pentru cetățenii din zonele Neamț și Suceava, avem și firme afectate, care, bunăoară, IMM-uri ar putea să fie susținute dintr-o astfel de finanțare europeană”, a explicat el.

„Cu alte cuvinte, gravitatea este înțeleasă. La București, măsurile acuma sunt cele de urgență, immediate, și avem un plan pentru care cred că ar trebui să avem cu toții răbdare și să putem să ne concentrăm mai degrabă pe implementare decât pe acuzații care să fie lansate fără să existe toate detaliile la dispoziție”, a spus Pîslaru.

„Ce am înțeles este că prefecturile acum fac analizele legate de pagube și documentează - până la urmă trebuie să te duci foarte bine, argumentat și documentat - care sunt atât costurile inițiale de urgență, cât și, bineînțeles, costurile de reconstrucție ulterior”, a adăugat ministrul.

Întrebat cum comentează prezența lui Călin Georgescu și George Simion în zonele afectate de inundații, Pîslaru a spus: „Decât să te duci ca să tragi în poză, profitând de raul pe care l-au întâmpinat acuma locuitorii din județe, prefer să știu că mai degrabă venim cu soluții pentru a putea să le fim alături, pentru că festivismul acesta, cu două lopeți în poză, nu este neapărat o soluție la probleme. Problemele oamenilor se rezolvă printr-o administrație bine organizată, eficientă, în care colaborarea între local central și celelalte regii autonome sau societăți de stat este bine așezată. Asta a fost subiectul întâlnirii de azi de la Guvern. Asta am făcut, astea sunt soluțiile pe care le vom vedea în practică în perioada următoare”, a spus Pîslaru.

