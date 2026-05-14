Dragoş Pîslaru spune că un proiect pierdut din cauza gestiunii proaste a PNRR va fi finanţat prin fonduri norvegiene

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunţat, joi, că proiectul de suflet al canotorului Ivan Patzaichin care viza dezvoltarea turismului lent în Delta Dunării, pierdut din cauza gestiunii proaste a PNRR, urmează să fie finanţat prin fonduri norvegiene.

„Aş vrea să vă anunţ că un proiect pierdut din cauza gestiunii proaste a PNRR - şi aici insist pe acest lucru - şi anume dezvoltarea turismului lent în Delta Dunării, care a fost pierdut şi din cauza faptului că pur şi simplu nu s-a preocupat nimeni (...) am discutat cu partenerii norvegeni să putem să-l finanţăm pe fonduri norvegiene”, a afirmat Dragoş Pîslaru, joi, la finalul şedinţei de Guvern.

„Este proiectul de suflet al canotorului Ivan Patzaichin. Este visul domniei sale de peste 20 de ani ca turismul în Delta Dunării să nu fie făcut cu şalupe care fac zgomot şi peste tot în toate direcţiile, ci să existe, aşa cum găsim în toate parcurile naţionale, în toate rezervaţiile naturale, trasee unde să poţi, într-adevăr, să înţelegi care este acest patrimoniu extraordinar. Iar faptul că acum am identificat sursa de finanţare pentru ca acest proiect să nu se piardă reprezintă pentru mine un omagiu în amintirea lui Ivan Patzaichin şi este, cred, un moment foarte important pentru a avea o Deltă vizitabilă”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru.

Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, care a luat naştere în anul 2010 la iniţiativa multiplului campion european, mondial şi olimpic la kaiac-canoe, Ivan Patzaichin, susţine turismul lent în Delta Dunării şi urmăreşte protejarea biodiversităţii prin trasee destinate ambarcaţiunilor fără motor, precum „Delta lui Ivan”.

