Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”

Familiile adolescenților care au murit pe Autostrada București-Pitești, loviți de un TIR, vorbesc despre povestea lor de dragoste. Urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul de 18 ani și fata de 14 ani spuneau că se iubesc. Însă autoritățile anchetau relația lor, deoarece fata era prea mică pentru a-și da consimțământul într-o relație intimă. Șoferul tirului susține că cei doi s-ar fi aruncat intenționat în fața mașinii sale.

Polițiștii i-au identificat pe cei doi adolescenți, iar părinții lor au fost chemați la Institutul de Medicină Legală pentru a-i recunoaște. Fata, în vârstă de 14 ani, era dintr-o comună din județul Giurgiu și avea o relație cu băiatul cu 4 ani mai mare.

Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare: Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră, noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Acel tânăr se mutase la ei, deci familia acceptat că acel tânăr să se mute la ei. Într-adevăr, la momentul în care noi efectuam aceste anchete sociale nu era prezent.

De cealaltă parte, părinții spun că ei erau de acord cu relația celor doi. Adolescenții ar fi fost speriați tocmai de intervenția autorităților.

Cristina și Niculae Stoicea, părinții fetei: A declarat și ea că nu a fost forțată, nu a fost violată. Îi era frică, el că ajunge în pușcărie și ea la centru. Asta a urât foarte mult copilul.

Ei se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul.

Reporter: Cine credeți că sunt răspunzători?

Cristina Stoicea, mama fetei: Răspunzători sunt cei de la primărie și Protecția copilului, pentru că dacă ei nu veneau în ziua aia și spuneau doamnă vă luăm copilul... Ea a văzut chestiile astea și făcea atacuri de panică.

Și oamenii din comuna în care aceștia locuiau știau de relația lor.

- Când i-ați văzut ultima dată?

- Pe fată acum câteva zile.

- Erau neînțelegeri?

- Nu, nu. Eu sunt poștașul satului, cunosc foarte bine familia.

- Era abătută, tristă?

- Nu, nu au fost probleme între ei, doar probleme de dragoste. S-au băgat autoritățile, ea fiind minoră mică...

Șoferul tirului este cel care le-a povestit polițiștilor că adolescenții ar fi făcut un gest extrem. A încercat să-i evite, dar nu a mai reușit.

Elena Stambuli, psiholog: Decizia de a-și lua viața a venit cel mai probabil ca o soluție de a pune capăt unei dureri care, din păcate, era doar o durere de moment Ei nu au înțeles că este doar o durere de moment nu una permanentă.

Toate rapoartele de la Protecția Copilului au ajuns la polițiștii care cercetează moartea celor doi tineri.

Minorii aflați în pericol pot suna la Telefonul copilului, la numărul 119.

Persoanele care prezintă impulsuri suicidale sau familiile acestora pot apela TelVerde Antisuicid 0800801200 sau e-mail sos@antisuicid.ro.







