Video Drifturi în fața sediului Poliției din Târgu Jiu. Ce sancțiuni va primi tânărul care este căutat acum de oamenii legii Data publicării: 09.08.2025 18:38 Foto: Captură Digi24 Un tânăr care a făcut drifturi în mijlocul orașului Târgu Jiu noaptea trecută, chiar în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, e căutat de polițiști. Mândru de isprava sa, șoferul s-a asigurat că e filmat de un prieten, iar apoi imaginile au fost publicate pe rețelele sociale. Filmul a ajuns și la poliție, care încearcă să îl identifice. Drifturile în oraș sunt considerate condus agresiv, așa că șoferul riscă o amendă de până la 11 mii de lei și suspendarea permisului 30 de zile.