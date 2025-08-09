Live TV

Video Drifturi în fața sediului Poliției din Târgu Jiu. Ce sancțiuni va primi tânărul care este căutat acum de oamenii legii

Data publicării:
masina care face drifturi in targu jiu
Foto: Captură Digi24

Un tânăr care a făcut drifturi în mijlocul orașului Târgu Jiu noaptea trecută, chiar în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, e căutat de polițiști.

Mândru de isprava sa, șoferul s-a asigurat că e filmat de un prieten, iar apoi imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.

Filmul a ajuns și la poliție, care încearcă să îl identifice.

Drifturile în oraș sunt considerate condus agresiv, așa că șoferul riscă o amendă de până la 11 mii de lei și suspendarea permisului 30 de zile.

