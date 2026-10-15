Dronă detectată în apropierea Insulei Şerpilor. MApN anunță că două avioane F-16 au fost trimise să monitorizeze situaţia

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat joi dimineață o ţintă aeriană în apropierea Insulei Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 08:36, potrivit Agerpres.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 10:27", potrivit MApN.

Editor : M.B.