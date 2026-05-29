Dronă prăbuşită în Galaţi. Mesajul ironic al Ambasadei Rusiei la București în urma acuzațiilor părții române

Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București. Foto: Facebook Ambasada Rusiei
Ce a cerut MAE român

Ambasada Rusiei la Bucureşti a reclamat, vineri seară, că România a adus „acuzaţii nefondate şi lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei”, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Instituţia susţine că nu au fost oferite clarificări cu privire la modul în care experţii români au stabilit apartenenţa naţională a aparatului şi acuză că nu au fost prezentate date concrete cu privire la punctul de pătrundere a dronei în spaţiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea şi viteza de zbor, precum şi durata aflării acesteia în spaţiul aerian al României.

„Pe data de 29 mai 2026, Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României în contextul prăbuşirii a unui vehicul aerian fără pilot presupus a fi rusesc asupra unui bloc din Galaţi. Fără niciun temei, i s-a comunicat decizia de declarare persona non grata a consulului rus la Constanţa şi de închidere a Consulatului General al Federaţiei Ruse”, anunţă, vineri seară, Ambasada Rusiei în România, informează News.ro.

Potrivit oficialilor ruşi de la Bucureşti, „grăbindu-se să formuleze acuzaţii nefondate şi lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei, partea română, în cadrul întrevederii, la fel ca şi în situaţiile similare anterioare, nu a fost în măsură să răspundă la niciuna dintre întrebările concrete referitoare la incident”.

„Diplomaţii români au refuzat să furnizeze informaţiile standard în asemenea cazuri privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spaţiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea şi viteza de zbor, precum şi durata aflării acesteia în spaţiul aerian al României. Nu au fost explicate în mod convingător motivele pentru care Forţele Aeriene Române, care doboară cu succes ţinte mult dincolo de graniţele ţării, conform unei practici deja consacrate, nu au întreprins nimic pentru neutralizarea dronei pe propriul teritoriu”, se mai arată în comunicatul Ambasadei.

Şi ambasadorul rus la Bucureşti a transmis că ”decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanţa va fi urmată de măsuri de răspuns”.

Ce a cerut MAE român

Ministerul Afacerilor Externe a cerut părţii ruse, după convocarea ambasadorului rus, în urma exploziei dronei la Galaţi, să pună capăt atacurilor împotriva Ucrainei, care au consecinţe directe şi grave asupra securităţii regionale şi a precizat că nu poate exista niciun fel de dubiu cu privire la responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru acest nou incident.

