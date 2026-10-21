O dronă prăbușită a fost găsită în județul Buzău pe un câmp. Un localnic a dat alarma, iar la fața locului se află specialiști din cadrul MApN și SRI. Au loc verificări ale resturilor de dronă.

ACTUALIZARE 12.14: Conform edilului comunei Robeasca, Domnica Vlad, resturile dronei au fost găsite de un bărbat pe un câmp din afara satului Moşeşti.

„Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău.. Nu ştiu să vă spun când ar fi căzut. Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane dar nu stiu să vă zic”, a declarat Domnica Vlad primarul comunei Robeasca, potrivit News.ro.

Știrea inițială: Descoperirea a fost făcută în localitatea Robeasca, iar localnicul a apelat la numărul unic de urgență 112.

Conform jurnalistului Digi24 Valentin Stan, aparatul de zbor nu s-ar fi prăbușit noaptea trecută sau în cursul zilei de astăzi, 21 octombrie, ci ar fi vorba despre o dronă care nu ar fi fost detectată de radarele MApN și ar fi căzut pe câmp zilele trecute.

Miercuri dimineața, un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea. Mesajul avertiza populaţia cu privire la posibila pătrundere de drone în spaţiul aerian naţional. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Totodată, Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia vor fi analizate implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Reuniunea va avea loc joi, 22 octombrie, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, a transmis Administrația Prezidențială. În cadrul ședinței, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a mai transmis sursa citată.

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Editor : A.M.G.