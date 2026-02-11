Live TV

Video Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă

Data publicării:
PADURE BANEASA VO_00020
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă. Foto Digi24

Mii de locuitori din Sectorul 1 ar putea rămâne fără una dintre puținele căi rapide de acces către locuințele lor, după ce un raport al Ministerului Mediului arată că aproape un kilometru din drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa a fost construit ilegal. Documentul Corpului de control indică faptul că tronsonul a fost prelungit fără autorizație, iar situația ar putea duce la închiderea completă a accesului auto.

Potrivit raportului, drumul forestier a fost deschis circulației auto și prelungit ilegal pe o distanță de 720 de metri. Ulterior, pe întreaga lungime de aproximativ 2,7 kilometri au fost efectuate lucrări de reparații și mentenanță. Controlul arată că prin aceste intervenții ar fi fost produs un prejudiciu inclusiv Romsilva.

În prezent, drumul este închis oficial cu barieră. Cu toate acestea, circulația nu este blocată în totalitate. Mai mulți șoferi din zonă au declarat că pot traversa cu mașina în timpul săptămânii, în intervalul 07:00–10:00. În weekend, accesul ar fi complet restricționat, iar pentru utilizare s-ar percepe o taxă către administratorul cartierului rezidențial din apropiere.

Pentru mulți locuitori din zonă, această rută reprezintă o scurtătură esențială. În lipsa ei, există o singură alternativă, extrem de aglomerată, iar timpul petrecut în trafic poate crește chiar și cu o oră.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât dezvoltatorul imobiliar al cartierului ar fi promis inițial construirea unor căi alternative de acces, angajament care nu a fost respectat. Astfel, drumul forestier a devenit, în practică, o soluție de compromis pentru rezidenți.

În urma concluziilor din raportul Ministerului Mediului, autoritățile ar putea decide închiderea definitivă a drumului, ceea ce ar afecta direct mii de persoane care îl folosesc zilnic pentru a ajunge mai repede acasă.

Editor : Ș.A.

