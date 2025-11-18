Comitetul pentru Situații de Urgență va închide un drum construit peste magistrala de gaze, în Sectorul 3 al Capitalei. Este vorba despre tronsonul de pe strada Brățării, cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei. Decizia a fost luată după ce reprezentanții Primăriei de sector nu au putut prezenta autorizațiile de construire, anunță Digi24.

Strada Brățării din Sectorul 3, închisă

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că se va închide traficul mașinilor în zona străzii Brățării, unde au fost construite 11 drumuri ilegale peste magistrale de gaze. Autoritățile vor pune în aplicare măsuri pentru siguranța bucureștenilor care locuiesc în zonă.

Cele 11 străzi sunt:

Drumul Gura Solcii;

Strada Gura Vlădesei;

Strada Brățării;

Strada Drumul Gura Făgetului;

Strada Drumul Gura Calitei;

Strada Drumul Gura Putnei;

Strada Drumul Gura Sărăţii;

Strada Drumul Gura Calmatui;

Strada Drumul Gura Arieşului;

Strada Drumul Gura Racului;

Strada Drumul Balta Plopului;

Nistor precizează că tronsonul de pe strada Brățării cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervențiile necesare.

În ciuda restricțiilor deja impuse pe respectiva stradă din Sectorul 3 al Capitalei, sub care se află conducte de gaze, mașinile de mare tonaj continuă să circule, potrivit Digi24.

Prefectul s-a aflat luni pe teren pentru a analiza situația din zona respectivă, alături de reprezentanți ai Transgaz, ai Primăriei Sectorului 3, ai Inspectoratului de Stat în Construcții și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Prefectul Capitalei a anunțat că de miercuri ar putea intra în vigoare restricțiile și măsurile prefecturii pe tronsonul afectat.

„Astăzi (n.r. marți) va fi o comisie care va discuta închiderea străzii Brățării. Cel mai probabil de mâine (n.r. miercuri) se va întâmpla acest lucru. Va fi fi închis doar un tronson între (n.r. străzile) Gura Făgetului și Gura Putnei. Practic, doar pe acest tronson țevile trec pe sub stradă. După Gura Putnei, țevile sunt la o distanță suficientă de de stradă pentru a nu reprezenta un pericol. Pe celelalte străzi - pentru că mai sunt 10 străzi acolo - vor trebui făcute în regim de urgență niște reparații. Practic trebuie spartă strada, puse niște tuburi de protecție și refăcută ulterior”, a precizat Andrei Nistor.

Pe strada Brățării, din punctul meu de vedere, este un pericol foarte mare, pentru că pe acolo trec foarte multe mașini grele, cu tonaj mare, trec autobuze pline cu oameni, traficul este foarte mare... Pe acolo trece o magistrală de gaze destul de importantă. Dacă se fisurează de la toate vibrațiile care provin de la traficul din zonă, poate avea loc o explozie.

„Drumuri făcute fără cap”

Prefectul Capitalei a adăugat că, „din păcate, toate aceste drumuri au fost făcute fără cap, pur și simplu fără autorizații de construire. Erau niște drumuri de pământ acolo și s-a spus «Hai să le asfaltăm»”.

Primăria Sectorului 3 va plăti pentru reparații, a adăugat Andrei Nistor - „bineînțeles că din banii cetățenilor, din păcate. Ulterior, după ce o punem în siguranță (n.r. strada afectată), vom facem toate demersurile pentru ca cei responsabili să și plătească, să ne asigurăm că nu se mai întâmplă. Însă într-o primă fază, important este să fie pusă în siguranță zona. Pe strada Brățării nu cred că va trebui spart, pentru că țevile acelea nu trebuie scoase. Trebuie pur și simplu gazele să nu mai treacă prin țevile respective: vor fi alte țevi adăugate pe terenul viran de lângă”.

Oficialul recunoaște că „și acolo este o problemă, pentru că pentru că e teren privat. Inclusiv jumătate din strada Brățării este pe terenul privat al oamenilor de acolo. N-au fost despăgubiți, nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu s-a asfaltat pe terenurile lor”.

Critici la adresa primarului Negoiță

Potrivit prefectului, multe dintre drumurile construite peste conductele de gaz nu aveau autorizație de construite. O parte dintre ele au niște certificate de urbanism emise în 2018, dar fără avize. Andrei Nistor a precizat că, după ce lucrările vor avea loc, se vor analiza documentele pentru a fi sesizate autoritățile competente în acest caz.

„Nu știu ce au gândit aici. Primarul Sectorului 3 este conducătorul unității. Dumnealui trebuia să scrie de toate lucrurile astea. Ei știau că acele țevi trec pe acolo. Transgaz înțeleg că le-a pus de multe ori în vedere că ceea ce se întâmplă nu este în regulă”.

